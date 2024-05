Jeremy Olivares Ramírez hereda la pasión por el judo y pone en alto la UANL

El gusto por el deporte y una herencia familiar llevaron a Jeremy Olivares Ramírez a practicar el judo, disciplina en la que ha obtenido campeonatos de distinto nivel y en la que recientemente destacó con la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) durante la Universiada Nacional 2024, al coronarse como bicampeón.

Originario de Veracruz, pero radicado en Monterrey desde hace tres años, el estudiante de la Facultad de Salud Pública y Nutrición aseguró que, aunque el camino le ha costado mucho, cosechar los frutos de su esfuerzo ha sido la mejor recompensa.

“Llegué al judo desde los 13 años gracias a mi papá que me inculcó el deporte desde niño. Mi padre lo practica de forma recreativa y mi hermano pequeño semi, profesional porque en sí mi familia es judoca, pero yo poco a poco me he dado a notar y he ganado competencias importantes en esta disciplina”.