Gobernador de Coahuila se reúne con Ken Salazar en Torreón

Como parte de la segunda entrega de reconocimientos a los maestros del Estado de Coahuila, el Gobernador Manolo Jiménez Salinas, reconoció la labor de los docentes y habló de temas importantes para la entidad como los primeros acuerdos con el Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar con quien se reunió en la Casa de Gobierno, ubicada aquí en La Laguna. Expresó que junto a su homologo de Durango y el embajador, se busca conformar el proyecto 2030 para obtener apoyo de Estados Unidos en proyectos de temas comerciales, fronterizos y de seguridad.

Cuestionado sobre la preocupación de los trabajadores del sector salud, que han realizado manifestaciones públicos, ante su incertidumbre laboral, Jiménez Salinas les aseguró que empleo tendrán, pero que tendrá que planear una reubicación de personal. Dijo que Coahuila podría aceptar formar parte de IMSS Bienestar.

Foto: Gobierno de Coahuila

“Yo he platicado con Zoé (Robledo, director general del IMSS) y con Javier Guerrero (Director de Operación y Evaluación) que tenemos que evaluar cómo funciona este nuevo proyecto del IMSS BIENESTAR. Esperemos que funcione muy bien, si es así le vamos a entrar pero, no queremos que vaya a tener broncas como los tuvo el INSABI, porque imagínense ya que estemos metidos en ese tema y luego se tenga alguna falla por alguna razón y nos dejen colgados de la brocha…. Yo les pido de favor a los trabajadores que se encuentran en esas circunstancias, que tengan la seguridad de que van a tener trabajo. Unos se van a quedar en IMSS, otros en el Estado o en el ISSSTE, pero ni uno se va quedar sin oportunidades… Entonces sí hay que les digan por favor, que no se preocupen, que los vemos en junio”, refirió en entrevista durante el evento celebrado en el Centro de Convenciones de Torreón.

Dio a conocer que en este momento alrededor de 10 candidatos, en su mayoría a alguna alcaldía en Coahuila, han solicitado seguridad personal.

“Bueno, nosotros hemos trabajado para que se pueda tener y se esté llevando a cabo un proceso electoral en paz y con tranquilidad. Todas las candidatas y los candidatos que han pedido apoyo se les ha otorgado. Y bueno, más allá de ese tipo de acciones en lo particular, trabajamos en lo general no solamente para mantener un proceso electoral tranquilo, sino para que nuestras familias vivan de manera tranquila en nuestro Estado, más allá del tema electoral”, comentó.

Sobre la problemática de la migración y el cruce de miles de hermanos migrantes por Coahuila, mencionó que este estado es una parada o escala obligatoria, pero que el tema de la seguridad que se tiene, sí influye para que sean más la cantidad de migrantes que deciden cruzar por aquí. Aseguró que seguirán los operativos para deportar a quien cruce de manera ilegal.

“El acuerdo fue no bajar la guardia, le platicamos al embajador de este operativo, que esta estrategia, se mantiene permanentemente, es como la estrategia de seguridad. O sea, todos los días se reúnen integrantes de nuestros equipos de trabajo, de las instituciones que comenté, todos los días en la mañana a través del Zoom para ver cómo anda la cosa, cómo salieron los números, dónde hay que apretar tuercas… Pero acá en Coahuila saben que si bien, no está el factor del crimen organizado, pero acá con el operativo que tenemos, al migrante que ande ilegal en nuestro territorio, en colaboración con el Instituto Nacional de Migración y cuidando todos los temas relacionados con los derechos humanos, pues se le deporta, está el operativo de aviones, está el operativo de camiones, entonces pues hay una deportación y a raíz de eso llegan a Torreón, pero de aquí parten a otras fronteras de otros Estados del país”, precisó el gobernador coahuilense.