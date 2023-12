Manolo Jiménez empieza su gobierno con el pie izquierdo

EL NOVATO GOBERNADOR de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, publicó una licitación al vapor para adquirir 108 vehículos equipados como patrulla.

La convocatoria del procedimiento DGA01-LPN-CA-E032-2023 se dio a conocer apenas el 8 de diciembre en el portal de la Secretaría de Finanzas, al mando de José Antonio Gutiérrez, y este 20 de diciembre se emitió el fallo.

Como era de esperarse, Coahuila Motors, la agencia de Enrique Martínez y Martínez, ex secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de México con Enrique Peña Nieto y ex gobernador de la entidad se quedó con la Partida 1: 108 camionetas tipo Pick Up doble cabina, modelo 2023, por 73 millones 993 mil 572 pesos, sin incluir IVA.

Mientras que, a Transportadora de Protección y Seguridad, le adjudicaron la Partida 2: 100 equipamientos que incluyen balizamiento, sirenas, tumbaburros, estructuras y bancas tipo comando, por 15 millones 412 mil 697 pesos, antes del IVA.

Los ciudadanos en la entidad pensaron que la administración de Manolo sería transparente y eliminaría los malos vicios de sus antecesores.

Al contrario, Manolito pagó rápido los favores y se alista un sexenio en perjuicio del bienestar de más de 3 millones de habitantes.

Ahora no pierda de vista el siguiente favor que el gobernador se apresura a cumplir: se trata de la segunda licitación en su administración, misma con la que pretende asignar un contrato millonario para el suministro y distribución mensual de alimentos en todo el estado.

El procedimiento que se identifica con el número DGA01-LPN-CA-E033-2023, se definirá el 19 de enero de 2024, y se dice que será para la empresa Dominus Messico, de Marco Vázquez y Oscar Correa, consentida de su antecesor, Miguel Ángel Riquelme.

O sea: el gobernador Manolo, y el ex, Riquelme, en lugar de estar gestionando políticamente para evitar la quiebra de la principal empresa de Monclova, Altos Hornos de México, andan haciendo negocios y pagando favores políticos.