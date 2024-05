Edgar Ramírez interpreta a famoso doctor

Se estrenó la nueva entrega de Dr. Death, inspirada en el exitoso podcast sobre crímenes reales de Wondery, la nueva temporada relata la historia del médico italiano Paolo Macchiarini, interpretado por Edgar Ramírez, quien saltó a la fama después de realizar el primer trasplante de un órgano sintético en el mundo. La emergente eminencia de la medicina verá cuestionado su éxito y apogeo a partir de revelaciones que pondrán en duda sus métodos y turbios procedimientos médicos.

La narrativa de ocho episodios de esta nueva entrega avanza y retrocede en el tiempo para revelar cómo Macchiarini realizó cirugías experimentales en pacientes sin sustento científico, engañó a la comunidad médica para que respaldara sus fechorías y sedujo a su ex prometida, la periodista de investigación Benita Alexander, protagonizada por Mandy Moore (This Is Us).

Macchiarini no sólo mentía sobre sus investigaciones y avances médicos, sino también sobre su vida personal en una historia llena de mentiras y secretos con consecuencias mortales. La historia se puede ver por el canal de Universal+

¿QUÉ HIZO PAOLO MACCHIARINI?

De 2011 a 2014, Macchiarini implantó tráqueas sintéticas en la garganta de pacientes en el prestigioso Hospital Universitario Karolinska de Suecia. Las tráqueas artificiales fueron sembradas con células madre extraídas de la propia médula ósea de los pacientes, que según el profesional les permitirían funcionar como vías respiratorias vivas. Los pacientes murieron posteriormente por complicaciones que se cree que surgieron de las operaciones.

En total, Macchiarini repitió este peligroso accionar, sin aval científico, en más de 20 pacientes de España, Rusia, Islandia, Gran Bretaña y Estados Unidos.

