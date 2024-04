‘Noboa debe renunciar’

“Como una salvajada sin precedentes en la historia reciente latinoamericana, inédita o en democracia, muestra que estamos enfrentando no solo en fascismo sino la barbarie, y lo que hemos tenido que aguantar siete años en Ecuador porque ahora se expresó para el resto del mundo, se atacó a México; eso es lo que hemos tenido que aguantar lo que ellos llaman correistas, la izquierda ecuatoriana en estos últimos siete años”. En entrevista con El Heraldo de México, así describió el expresidente de Ecuador Rafael Correa, sobre lo ocurrido el pasado 5 de abril que el gobierno del presidente Daniel Noboa irrumpió la embajada de México.



Rafael Correa expresó su solidaridad y apoyo a su exvicepresidente Jorge Glas, que se encontraba en la Embajada de México a la que allanaron para detenerlo, considerado por el gobierno del presidente Daniel Noboa como “delincuente”, y que según no era apto para darle asilo, el expresidente Correa dijo: “Yo conozco a Jorge, es absolutamente patriota y honesto; pero lo que se piense es irrelevante, aquí lo relevante es lo que piense el país asilado, qué gobierno perseguidor va a decir “yo lo persigo por político”, quién va a acusar a alguien por político, por supuesto que se van a inventar que es corrupto, deshonesto, violador o narco terrorista. Pero lo que debe de hacer el país aislante es analizar que es mentira, que no es corrupto, mentira que ha cometido algún delito eso también lo dice el convenio de Ginebra y Bélgica que me dio asilo político a mí de acuerdo con los convenios establecidos, que dicho sea de paso lo que está diciendo Bélgica que, yo no soy un corrupto, soy un perseguido político. Y es irrelevante lo que yo piense, o lo que Noboa piense, lo relevante es lo que expresó México, que después de analizar el caso determinó que Jorge Glas es perseguido político.

Y en salvoconducto el que está asilado el Estado tiene la obligación, no la acción, la obligación de otorgarla. Y si Ecuador quiere empezar a reparar las cosas porque el daño que ha causado es enorme, el gobierno de Noboa debe de devolver la embajada, a su personal, y ofrecer disculpas a México, permitirle a la embajadora que regrese porque es lo que exige el tratado internacional”.

Correa exige que al que fue su vicepresidente se le saque de la cárcel, exigió: “Hay que sacar a Jorge de la cárcel, está semana por poco y se muere, lo tienen incomunicado, en una situación psicológica brutal, prácticamente se quiebra emocionalmente, es de imaginarse lo que es estar encerrado en una cárcel de alta seguridad, sin luz solar, ni nada, encerrado todo el tiempo, no tiene internet, para estudiar, tener educación a distancia, tomar un curso, que es una forma de rehabilitar a los presos, no le permiten ver a su familia, ni a sus abogados; no sabe lo que está pasando en el exterior, no sabe si se olvidaron de él.



Técnicamente, es un secuestrado, lo tienen en una cárcel de alta seguridad, incomunicado, lo que es inconstitucional, no lo han dejado ver a sus abogados, ni a su familia, y no sabemos cómo está, si se le pasó la mano con las medicinas o lo intentaron suicidar. Y cuando ya lo estabilizaron lo regresaron a la “Roca”, ni a los narcotraficantes tratan así, Jorge es un perseguido político”.



El expresidente habla si Ecuador puede en estos momentos reparar el daño, ya que hay una situación tensa en ambos países (México y Ecuador), y sobre cómo califica el gobierno de Daniel Noboa, expresó: “Se debe de hacer, mitigar el daño, el gobierno de Noboa tiene que ofrecer disculpas, reconocer su error, pedir que se restablezcan sus relaciones diplomáticas, porque las acciones de México van a hacer mucho más duras, y con toda la razón.



Desde el 2017 en Ecuador no tenemos Estado de derecho, a nuestro vicepresidente Glas le montaron un caso de Odebrecht, que ya fue declarado nulo en Brasil, por evidente manipulación y utilización política, pero no acusaron a Odebrecht, a la empresa corrupta y corruptora inculpando a Glas para robarle la vicepresidencia y llevar a la impunidad a Odebrecht. Por eso lo mandaron preso, y este abandonó la vicepresidencia porque se la robaron. En el 2018 hicieron una consulta popular para nombrar una comisión un consejo transitorio para seguir con la autoridad y acabar con la dictadura correista, donde destrozaron toda la institucionalidad del Estado, y todo el sistema de justicia, destituyeron jueces, etc., Y no hemos vivido un Estado de derecho, porque hay abuso, allanamiento pruebas falsas, falsos testimonios. Pero algo bueno de todo esto es que se da a conocer al mundo lo que estamos viviendo, lo que está sucediendo en Ecuador desde hace tiempo.



Sinceramente, a mí Noboa nunca me engañó, es el hijo del hombre más rico del país, son explotadores laborales, tienen muchas denuncias en demandas laborales, no pagan impuestos, son abusivos, hacen lo que se les da la gana con sus millones. El padre, un tipo muy narcisista y egocéntrico, hay que conocer al personaje y no es una buena persona.

Y psicológicamente no es una buena persona, es un tipo malo que es capaz de perseguir, así lo ha demostrado con Glas, esto demuestra la calidad de persona que es. Daniel, un tipo tremendamente inmaduro para gobernar y narcisista, su gobierno de muy pésima calidad, el tipo no conoce límites, no tiene escrúpulos, una persona bastante inestable”.



Sobre lo que algunos pensaron que, si por los dichos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se provocó la irrupción en la Embajada de México en Ecuador, y de lo que se escucha si es posible hacerle un juicio político a Daniel Noboa, Rafael Correa se pronunció: “Del presidente López Obrador yo no creo esto, por supuesto simpatizo con él, pero soy muy objetivo, y no lo creo; si revisamos el contexto, él no dio ni nombres, Andrés Manuel con su sensatez y con su experiencia, claro que no.



Lo que ha hecho Noboa es torpe, ha puesto en peligro la relación diplomática y a su personal, el daño que le ha hecho al pueblo ecuatoriano que es su país se puede considerar traición a la patria, cuando se agrede a otro país, hay un conflicto interno, y lo que ha provocado a un país extranjero es un verdadero conflicto. Si México no tuviera un gobierno tan sensato como el de López Obrador, se podría haber declarado una guerra. Si esto hubiera ocurrido con Estados Unidos ya estaríamos invadidos por Estados Unidos y con toda razón, porque esto es gravísimo para Ecuador. Que Estados Unidos al principio en su comunicado fue bastante tibio, pero ya cuando saca el presidente López Obrador el video de la incursión es cuando se radicaliza Estados Unidos porque ya no pueden negar lo innegable.



Y hacerle un juicio político a Noboa es clamoroso, no es justo, es clamoroso, pero una cosa es que lo promuevan y otra es que lo ganemos, porque ellos tienen los votos en el congreso, en la asamblea. Y desde hace 7 años como mi proyecto político fue muy exitoso en mi gobierno, y realmente fue un peligro, vinieron todos contra nosotros y cambiaron las leyes en la asamblea, si no tendríamos mayoría por nosotros mismos, y como ellos tienen mayoría en la asamblea, pueden bloquear cualquier cosa, pero nosotros trataremos de hacer lo correcto, y lo correcto sería que Noboa renuncie, porque ha roto totalmente toda norma. Se han cometido claros delitos a nivel nacional, debería renunciar, y ser enjuiciado penalmente”.

