Digitalización, fuerza de bancos

Los bancos que no transiten a la digitalización están destinados a salir del mercado o a quedarse atrás en la competencia, aseveró Eduardo Osuna Osuna, vicepresidente y director general de Grupo Financiero BBVA México.

En este contexto, el banco BBVA México es la Fintech más grande del país, ya que desde hace tiempo la institución inició con su transformación digital y actualmente ya se trabaja con la Inteligencia Artificial (IA), destacó el directivo.

Refirió que la digitalización tiene varias lógicas, y no sólo para la banca sino para cualquier industria, ya que permite la disponibilidad de productos, la venta de éstos a través de un canal digital, la mejora de servicios, y llegar a más lugares a bajo costo, principalmente.

Y es que, comentó, cuando se habla de competir, especialmente contra los nuevos jugadores, como son las Instituciones de Tecnología Financiera, mejor conocidas como Fintech, o frente a las Bigtech, que son las grandes compañías que lideran el sector tecnológico a escala internacional, es que sus costos unitarios son muy bajos.

“Así que, si no se bajan los costos unitarios, no se va a poder competir. Entonces es una lógica multidimensional de porqué te tienes que digitalizar. Y otra cosa que no es menor, es que muchos clientes ya están acostumbrados a un servicio digital”, explicó el directivo.

Además, la exigencia de estos clientes sobre el nivel de servicio que se les brinda es cada vez mayor, por lo que este tiene que seguir evolucionando, especialmente en donde todavía hay fricciones o puntos de dolor.

“Entonces, yo creo que los bancos que no vayan hacia allá (digitalización), pues van a terminar saliendo del mercado o van a tener muchos problemas para competir y seguirán siendo más chicos y menos rentables”, apuntó Eduardo Osuna Osuna en entrevista con El Heraldo de México, de cara al inicio de la 87 Convención Bancaria.

En ese sentido, refirió que BBVA México ha avanzado mucho en temas de digitalización, de tal manera que sólo el año pasado de las más de cinco millones de cuentas nuevas aperturadas por clientes nuevos, 80 por ciento fue a través de su cuenta digital.

Asimismo, 76 por ciento de sus ventas totales en el año, es decir de productos y servicios contratados por personas físicas, fue a través de un canal digital.

Y en cuanto a la adopción de las aplicaciones de la institución, el año pasado se registraron 3.5 millones de transacciones financieras y para ponerlo en perspectiva, se está hablando de 250 mil por celulares al día, agregó.

De hecho, resaltó, el año pasado, 22 millones de los clientes interactuaron con el banco a través de sus aplicaciones y en 2024 seguirá viéndose una evolución positiva en términos de más usuarios digitales, de disponibilidad de productos y del servicio postventa.

Además de que ya se verá en el banco aplicaciones de IA reales en el celular con entregables, a partir del segundo trimestre y que irán evolucionando en el transcurso de este año y para 2025 ver cosas súper disruptivas en términos del uso de esas tecnologías, expresó.

Detalló que actualmente el grupo financiero ya utiliza la IA en los procesos al interior del banco que permiten eficientar su operación, hacerla más rápida y disminuir las fallas humanas.

“Es impresionante la evolución de este tipo de tecnologías, así que será un año bien interesante de entregables adicionales y que nos van a permitir no solamente seguir creciendo, sino también darle un mejor servicio al cliente”, subrayó.

En este proceso de digitalización, Eduardo Osuna Osuna aclaró que no significa la desaparición de las sucursales, sino una reconfiguración de estas, ya que más que ventanillas de atención, lo que actualmente buscan los clientes es el autoservicio, es decir, retiro de efectivo.

No obstante, apuntó, que se seguirán cerrando algunas de las sucursales como respuesta a una menor afluencia de los clientes, ante el aumento del uso de los medios digitales.

