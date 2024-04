Experimentan momentos únicos en el Triatlón Internacional Astri 2024 Redpetroil

Al principio, el corazón late más fuerte y mueve la sangre por el cuerpo a un ritmo más acelerado, al final una sensación de euforia y tranquilidad.

Este fin de semana cientos de atletas visitaron Mazatlán con el objetivo de vivir experiencias únicas y memorables dentro del Triatlón Internacional Astri 2024 Redpetroil.

La cuarta fecha del Circuito Nacional de Triatlón de la FMTRI cerró con un lleno total, desde las categorías de 6-7 años hasta la Elite, rompiendo el récord de asistencia con respecto al año pasado.

Fue un renacer brillante para el deporte que combina las disciplinas de natación, ciclismo y carrera a pie, tomando en cuenta la participación de más de 100 niños apasionados por el deporte, quienes disfrutaron junto a su familia de todas las atenciones ofrecidas a lo largo del recorrido que les ayudaron a disfrutar cada momento del camino.

Mazatlán ofreció tanto a turistas como a atletas y locales un evento emocionante Créditos: Especial

"La verdad que estar en casa y con muchas porras te da un plus cuando estás compitiendo, es algo muy bonito. Creo que es la ocasión en que me he sentido más fuerte compitiendo en una Elite, ha sido algo muy padre compartir esta bonita experiencia", expresó Daira Mercado, triatleta mazatleca, quien fue testigo de un fin de semana donde el deporte puso el broche dorado.

Sin duda, Mazatlán ofreció tanto a turistas como a atletas y locales un evento emocionante que inspiró a principiantes y triatletas experimentados a superar sus límites y alcanzar nuevas metas.

Emocionados por el apoyo del público a lo largo del Malecón de Mazatlán, Sinaloa, uno de los más largos del mundo, cuyo trayecto ofrece paisajes y espectáculos diferentes, cada uno con su propio encanto y ambiente único, los triatletas cerraron con una inigualable fiesta de premiación, música en vivo y una rifa de regalos, en la que una bicicleta con valor mayor a los 100 mil pesos fue uno de los más anhelados.