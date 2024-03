TEPJF será feminista y paritaria, afirma la magistrada presidenta Mónica Soto Fregoso

La actual Presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) será feminista y paritaria. Así lo aseguró la magistrada presidenta Mónica Soto Fregoso durante la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, y señaló que el Tribunal mantendrá su autonomía e independencia para resolver todos los medios de impugnación en los que se demande justicia y cuando ésta sea en favor de los derechos de las mujeres.

“Esta presidencia será una presidencia feminista y paritaria, no tengan duda, y si me desvío del camino me lo hacen saber, por favor”, dijo.

Destacó algunas sentencias del TEPJF como la de paridad en las candidaturas a gubernaturas, así como la de la anulación de una elección municipal por haberse cometido violencia política contra una candidata.

“No nos apartemos de la lucha, no nos confundamos, nosotras no somos enemigas entre nosotras, juntas podemos lograr, no me queda duda, la igualdad plena, el ejercicio de los cargos de poder con poder, no solamente de nombre, no solamente cargos de cuello rosa”, enfatizó Soto Fregoso.

Aseguró que si el proceso electoral actual es el más grande, importante, incluyente y paritario, es gracias a la lucha por tener mejores leyes y sentencias, y por responder, desde el TEPJF, con una política institucional feminista y paritaria.

“La lucha de las mujeres ha ido cambiando según los tiempos, las circunstancias, pero siempre es la misma, queremos igualdad plena y ser libres de toda violencia por ser mujeres”, señaló.

Por su parte, Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, destacó la necesidad de continuar trabajando desde los diferentes ámbitos para disminuir la brecha de la desigualdad.

El magistrado Felipe Fuentes Barrera aseguró que la participación de mujeres y hombres, juntos en la toma de decisiones desde cargos de elección popular, fortalece la democracia y la sociedad.

“Una sociedad que nos necesita juntos, no con fracturas entre géneros, por el contrario, uniendo fuerzas y virtudes, haciendo equipos inquebrantables, trabajando solidariamente y asegurarnos de que estamos haciendo un mejor México fortalecido en justicia para todos”, enfatizó.

PAL