Rosa Icela Rodríguez: FGR investiga construcción de penal inconcluso en Veracruz, se invirtieron más de 10 mdp

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), señaló que se invirtieron más de 10 mil millones de pesos en la construcción de un penal en el municipio de Papantla en Veracruz durante la administración de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieta y que hasta la fecha la obra no ha concluido.

La funcionaria precisó que el inició de la obra comenzó en el año 2009 y que en 2014 tuvo una inauguración pese a que no había concluido la obra y "después, en otro año, tuvo diversas inauguraciones sin haber estado concluido, y mucho menos con la integración de los reclusos, de los internos adentro de las instalaciones", detalló.

"Así que todavía, hasta la fecha, hay una investigación por parte de la Fiscalía General de la República de la utilización de esos recursos, que fueron mucho más de 10 mil millones, de un penal que nunca fue terminado, y que fue inaugurado en dos ocasiones", precisó la titular de la SSPC.

Agregó que "eso es parte de lo que ha dicho el presidente, que son las redes de corrupción que se realizan con diversas empresas. Fueron alrededor de 15 empresas las que participaron, pagándoles y no terminando los servicios para los que se tenían derechos".

"A partir de 2018, antes de que llegara el actual gobierno se firmó con una empresa un convenio, por medio del cual se tiene que realizar el mismo servicio de manera privada, esto es un convenio en el cual tanto el gobierno pone una parte. En la actual administración, del 2019 para acá, el terreno, digamos así y lo poco que se había construido adentro de Papantla. Lo comento en términos generales, y este convenio hace que el desarrollador ponga la parte que falta aún para esta construcción", puntualizó la funcionaria.

El mandatario reconoció la labor de Rosa Icela Rodríguez Velázquez durante la conferencia mañanera Foto: X X @rosaicela_

Detalló que a la fecha no se ha concluido con este contrato, y se han dado prórrogas para que se termine, porque eso ha sido la continuación, "pero ya nos vamos y no se acabó y no se ha cumplido con este convenio", dijo y agregó "eso es lo que queríamos decir y bueno han estado los recursos, siempre cada año, pero no se gastan y este contrato se hizo con el integrador que es el dueño de un medio de comunicación de El Financiero".

"Entonces, la parte que corresponde a que nosotros podamos, ya, dar por concluido y que lleguen los presos no se puede hacer, porque no se ha concluido, no han cumplido con este contrato. Y en la presente administración no se ha pagado desde el 2019, hasta el 2024, un solo peso", sostuvo la titular de la SSPC.