Enrique Ferrer correrá en las Trucks de NASCAR México

Después de su exitoso paso por Estados Unidos, donde actualmente reside, el piloto campeón mexicano Enrique Ferrer está de vuelta en México, listo para enfrentar su primer compromiso de la temporada en las Trucks Series de NASCAR México. A partir de este fin de semana y hasta el final de la temporada, competirá con la camioneta No. 55 del equipo ALESSANDROS Racing.

Durante la pandemia de COVID-19, Enrique Ferrer tomó la decisión de migrar a Estados Unidos en busca de nuevos desafíos en el deporte motor. Ahora, se encuentra listo y entusiasmado por enfrentar este nuevo reto en su carrera deportiva. Espera que este desafío, al igual que los anteriores, le brinde los mismos frutos que ha cosechado hasta el momento.

“Todo está listo para regresar a casa. Sin duda, volver a correr en México a tiempo completo siempre estuvo en mi mente, así que aprovecharé al máximo esta gran oportunidad y buscaré dar lo mejor en busca de buenos resultados”, dijo Enrique.

Colaborar con Alessandro siempre fue mi intención: Ferrer

Enrique Ferrer tomó la decisión de migrar a Estados Unidos en busca de nuevos desafíos en el deporte motor. FOTO: Especial

“Quiero agradecer a Diego Rodríguez, director del equipo ALESSANDROS y gran amigo mío, por la invitación para formar parte de su equipo en este serial tan importante en México. Colaborar con Alessandro siempre fue mi intención, así que no dudo que haremos un gran trabajo junto al equipo, el cual es uno de los más importantes en México”, detallo´ Ferrer.

A diferencia de 2023, las TRUCKS México Series contarán con 12 fechas más por disputarse. Cabe mencionar que en este 2024, la temporada de este serial inició oficialmente el pasado 2 y 3 de marzo en Chihuahua, donde Enrique no participó. Por lo tanto, para el campeón, la segunda fecha, a celebrarse este fin de semana en el ÓVALO Potosino, será la primera de las 12 restantes.

Las TRUCKS México Series contarán con 12 fechas más por disputarse. FOTO: Especial

Ferrer también mencionó que además de correr en las Trucks, tendrá participación de manera simultánea en la ENDURANCE CHALLENGE de Copa Notiauto, donde también estará a tiempo completo, así como disputará algunas fechas más en Estados Unidos.

“Asimismo, quiero informar que este 2024 lo estaré combinando con más seriales importantes tanto en México como en Estados Unidos. Dentro de la ENDURANCE Challenge de la Copa Notiauto, ya corrí en Monterrey junto a Salvador Estrada, y nos fue muy bien. En Estados Unidos aún no he tenido la oportunidad, pero pronto anunciaré cuál será nuestra primera competencia. Espero tener un 2024 lleno de alegrías y, por qué no, de algún campeonato más en mis vitrinas”, recalcó el Campeón Mexicano Enrique Ferrer.

En este 2024, la temporada de este serial inició oficialmente el pasado 2 y 3 de marzo en Chihuahua, donde Enrique no participó. FOTO: Especial

