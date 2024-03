Juapa muestra retos extremos

“Carpe DM con Juanpa” es la nueva propuesta del actor, modelo, creador de contenido e influencer mexicano Juanpa Zurita, en la que además de participar como protagonista, se desarrolla como productor, que trata sobre seis aventuras extremas, desde montar un bronco hasta aviones de combate sometiéndose hasta diez fuerzas G. Acompañado de amigos y familiares realiza un reto en cada capítulo de la serie.

“Carpe DM tiene dos significados que engloban muy bien el espíritu que tiene este show, aventarte, vivir el momento, no esperar, vivir ahora; y la otra parte de DM en lugar de DIEM, es porque utilicé mis plataformas y redes sociales para contactar a todos los expertos, lo cual fue clave para este proyecto, porque sin ellos se cae el show”, señaló.

El ahora productor mexicano compartió que “Carpe DM” es un sueño que le llevó tiempo materializar ya que no tuvo suerte cuando presentó la idea por primera vez, “el feedback que me dieron fue que no tenía el perfil de aventura, lo cual era cierto en ese momento, pero aprendí que uno tiene que hacer las cosas por sí mismo, no puedes esperar a que alguien venga a materializar tus sueños. Tienes que hacerlo tú primero”.

El influencer, de 27 años, habló sobre el apoyo que recibió por parte de su equipo para poder llevar a cabo “Carpe DM”. “Hoy me doy cuenta que lo más importante no son tanto las conexiones ni con quien te sientes, sino que trabajes tu visión y este show no existiría si no hubiéramos armado todas las aventuras que yo hice antes con el equipo”.

Sobre su trabajo en la producción de este nuevo programa, Juanpa Zurita expresó el orgullo que le da poder lanzar esta nueva propuesta a nivel internacional acompañado de un grupo joven de mexicanos que como él, crecieron creando contenido digital, “recuerdo hace unos años estar muy triste porque esta idea había sido puesta en un cajón, entonces, es un sueño hecho realidad”.

Zurita describió su trabajo como productor de “Carpe DM” como un gran cruce entre una producción de nivel Hollywood con las narrativas y la postproducción y ritmos de lo digital, señalando que a pesar de crear contenido desde hace una década, jamás podría haber logrado solo este proyecto.

El actor también habló sobre su participación en la alfombra roja de la 96 edición de los premios Oscar acompañado de su novia la actriz argentina Macarena Achaga, y mencionó el agradecimiento a la Academia, además de el honor por la invitación a la ceremonia y permitir que más latinoamericanos puedan asistir a la premiación.

“Me conmovió mucho el estar ahí y poder ver a actores y directores como Emma Stone, Bradley Cooper, Cristopher Nolan, Robert Downey Jr., Chris Hemsworth. Pude conocer a Eva Longoria, America Ferrara. Es inevitable sentirte motivado al ver a toda esta gente que se dedica al arte de contar historias y quienes han materializado sus sueños específicamente en esta industria. Me sentí un poco en shock, pero motivado para seguir soñando”, finalizó el productor mexicano.

ELEMENTOS

Estrenó 11 de marzo por Roku.

La serie consta de 6 capítulos.

Producida por INE Entertainment y ARCO.

Dave Lingwood (Director de contenido de Roku Media) es productor ejecutivo.

Juanpa tiene 10 años de carrera artística.

POR RENATA VÁZQUEZ.

