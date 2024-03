Mercado Libre México: Nuevos liderazgos

“A mí me gustan los roles generalistas, no específicos o especialistas en algo particular”, comenta en entrevista Tania Ramos, Head Strategic Planning de Mercado Libre México, quien a sus 32 años es la directora más joven de la empresa dedicada al comercio electrónico.

“(Esto para mí) representa orgullo. Sentirme orgullosa del camino, de ver que a veces todo ese sacrificio, todas esas cosas que he dejado a un lado, se ven o se traducen en un reconocimiento”, afirma la directiva quien está a cargo de procedimientos como la planeación para FinTech eCommerce, de medir a los competidores de la empresa y de la data scientists, por mencionar algunas de sus actividades a cargo, las cuales fue aprendiendo con el tiempo y la práctica, pues cuando llegó a la empresa su puesto no existía como tal.

“Cuando yo entré a Mercado Libre no existía este rol en ninguna otra parte. Mi jefe me dijo ‘Vas a entrar a Mercado Libre, quiero más o menos que hagas esto, pero no tengo tan claro qué. Entonces, te toca a ti decidir. No sé si vas a tener equipo, de pronto no’. Entré como contribuidora individual, sin equipo, sin gente. Y, bueno, a lo largo de este tiempo ha evolucionado todo esto hasta llegar a ser un equipo de 32 personas”, detalla Ramos.

Respecto a los retos más importantes a los que se ha enfrentado desde 2020 (año en que ingresó a la empresa), Tania afirma que “ha sido el crecer Mercado Libre ante una pandemia”.

“Fue un crecimiento que nadie esperaba, un crecimiento que hoy lo cuento como uno de los mayores aprendizajes. Creo que fueron meses súper estresantes, en los que también las decisiones que se tomaron con toda la información que nos tocaba a todos construir y desvelarnos y entender qué estaba pasando, qué por qué estaba creciendo tanto y esto cómo estaba afectando a nuestros almacenes”, explicó Tania quien, al mismo tiempo, estaba impresionada por el hecho de que en la tienda electrónica había “productos para cosas tan importantes”.

“Eso es a lo que me encanta, estar en trabajos donde realmente sientes el impacto y era realmente tener productos que podían salvar la vida de las personas en momentos críticos”.

Al cuestionar a Tania sobre la importancia que tiene que las mujeres estén presentes en puestos clave como el que ella está ocupando actualmente, afirma que “es súper importante” tomando en cuenta que, a nivel mundial, las mujeres ocupan representan 51 por ciento de la población, por lo que para ella “no hay nada más gratificante que el poder estar en estos roles e inspirar, inspirar a mujeres, inspirar a niñas, inspirar a mi hija".

Cursó la carrera de Ingeniería Industrial y Sistemas en el TEC de Monterrey.

2020 en enero, Tania se integró al equipo de Mercado Libre México.

46% de la fuerza laboral en Mercado Libre México es femenina.

En puestos de liderazgo, las mujeres ocupan el 31%.

31% de las Pymes en la plataforma son lideradas por mujeres.

