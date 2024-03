La historia del mexicano que cruzó los siete mares

Antonio Argüelles (Cuernavaca, Morelos, 1959) todavía recuerda, como si fuera ayer, aquel día en que se puso a soñar frente a la alberca del Colegio Alemán, del que era alumno. Aún estaba reciente en la memoria la hazaña de Felipe 'el Tibio' Muñoz cuando había logrado la medalla de oro para México en la prueba de los 200 metros durante las Olimpiadas del 68, y él no podía dejar de imaginarse subir al podio.

Con ese momento, clave en la vida del deportista, arranca "El mar ya casi termina" (Ediciones El Naranjo, 2023), historia para niños y jóvenes llena de pundonor, coraje e imaginación, que ha sido escrita por Antonio Ramos Revilla (Monterrey, 1977), a partir de la vida de Argüelles.

Premio Nacional del Deporte en 2009, pero también el primer ganador de la doble Triple Corona de natación y el primer hispanoparlante en concluir el reto de los Siete Mares, Argüelles había contado su historia en 2019 con el libro "Travesía interminable" (Reverte), pero pensaba que su relato debía llegar a los más pequeños, fue así que, con ayuda del escritor regiomontano, conformó una narración en la que se combina la fantasía con los recuerdos de otra época en Coyoacán (dónde ha vivido desde pequeño) y el resto de la ciudad, y las proezas que le han dado una página en la historia del deporte mundial.

El nadador de aguas abiertas no quería que su relato ocupará un lugar en las estanterías de los libros de autoayuda, su intencion fue ofrecer una historia al estilo de la Marquesa de Calderón de la Barca en el que confluyeran también los sueños y los esfuerzos que cualquier ser humano debe afrontar para sobresalir en sus anhelos. "El objetivo era que los jóvenes lectores puedan leer, conocer la historia, en este caso, era más que mi historia, era de cómo desde pequeños tenemos deseos y cómo nos vamos formando, cómo tienes que ir dando diferentes pasos para poder llegar a momentos que te van marcando y el libro lo que tiene es el paso de ser niño para empezar a hacer este adulto".

En el libro también aparece un pirata don Julián como el que Argüelles inventó como su amigo imaginario en la niñez, aquellas calles en las que era posible jugar sin ningún riesgo y los inicios en la natación, cuando él se sentía buleado por tener el cuerpo robusto y no alcanzar las velocidades de sus compañeros. Hay, además, una presencia constante del mar, de sus sorpresas y los regalos que le ha dado.

"Yo era buen nadador, dice. Pero su fuerte no era la velocidad sino la resistencia y entonces debió superar uno de los primeros grandes retos, aceptar que su camino en la natacion no estaba en ganar una medalla olímpica. El gran descubrimiento, sin embargo, fue encontrar un remanso de libertad: "Lo que pasa que en el mar es donde yo más libre me siento, yo fui triatleta, alpinista, corredor, pero el mar es donde más libre me siento porque ahí sabes lo que te vas a encontrar y ya sabes que va a haber vientos, va a haber mareas, sabes hasta dónde puedes, pero también te enfrentas a lo pequeños que somos en la inmensidad del mundo".