Madres y padres de hijos con enfermedades graves tendrán licencias laborales para atenderlos: Lenia Batres

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el pasado miércoles 28 de febrero dos segmentos de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (MSS) con el objetivo de que madres y padres de hijos con enfermedades graves, más allá del cáncer, puedan tener licencias laborales para atender a su hijos, algo que hasta ahora solo se limitaba a solo este caso en particular.

La resolución, adoptada el pasado miércoles, se dio tras debatir un juicio de amparo que tenían a revisión los ministros en el que el padre de un pequeño con atrofia tipo 1 exigía que se le aplicara a él y a su esposa la protección que actualmente prevé la Ley del Seguro Social en su artículo 140 Bis para los padres de niños con cáncer, exclusivamente. Por lo que ahora madres y padres de hijos con enfermedades graves, más allá del cáncer, van a poder tener licencias laborales para atender a su hijos.

Así lo explicó la ministra Lenia Batres Guadarrama durante una entrevista con el programa El Dedo en la Llaga de El Heraldo Radio: "En el caso de la Ley del ISSSTE también prevé la misma norma con esa misma limitación. Permite a los padres de niños con cáncer tener una licencia especial que otorga por ambos institutos de seguridad social por 28 días en un término de 3 años hasta por 364 días", expuso.

Ahora ambos padres podrán gozar de licencia para el cuidado de sus hijos

Lenia Batres destacó que esta decisión "va a ayudar a su vez a que se duplique la posibilidad del tiempo de atención". FOTO: Especial

Hasta ahora la Ley del IMSS decía que en ningún caso se podría otorgar la licencia para ambos padres, "entonces con la interpretación que se hizo el día de ayer se declaran inválida dos segmentos, dos porciones de esta normativa y una tiene que ver con la extensión para los padres con menores con otro tipo de enfermedades graves, de padecimientos que pueden requerir una atención intensa por parte de los padres y queda así: queda amplia como posibilidad a cualquier enfermedad que tenga el requerimiento de ese tipo de atención", destacó Batres Guadarrama.

A su vez la ministra apuntó que la Segunda Sala de la SCJN realizó otra interpretación "respecto de que no se puede otorgar la licencia a ambos padres, poniendo como límite no se puede otorgar la licencia a ambos padres de manera simultanea, lo cual ayuda a que no se interprete que solo uno de los padres tiene responsabilidad para el cuidado del hijo o la hija enferma."

En este caso serán licencias con goce de sueldo para la atención de sus hijos e hijas, refirió la Ministra. FOTO: Especial

"Cualquiera de los dos padres, en la propia interpretación, en el texto que argumenta esta resolución, recomienda que sea una atención equitativa que alterne las licencias por 28 días entre el padre y la madre", enfatizó la ministra.

Lenia Batres destacó que esto "va a ayudar a su vez a que se duplique la posibilidad del tiempo de atención, es una interpretación benéfica para los padres que se encuentran en esta circunstancia, que requieran estar pidiendo permisos. En este caso serán licencias con goce de sueldo para la atención de sus hijos e hijas.

La idea es que en este tipo de enfermedades pueden llegar a haber momentos en que los menores requieran una atención absoluta e intensa, acotó la ministra.