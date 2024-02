Sergio Arau juega con la música

Sergio Arau tiene más de cinco décadas en el escenario retratando su entorno social, en distintas disciplinas artísticas y atreviéndose a todo para transmitir lo que ve tal cuál es, por eso ahora se animó a usar temas clásicos de la música para crear su Standupera Tocada y Fuga en el Lunario del Auditorio Nacional este 28 de febrero.

“La visión del artista es hacer visible lo invisible… Es ver todo lo que está ahí y nadie ve, porque todos los están ahí… Me acuerdo que me decía que con Botellita de Jérez trajimos un lenguaje que poco se usaba en el rock, pero simplemente estaba ahí, sólo que no los ves”, afirmó el músico de 72 años.

Por ejemplo, este proyecto lo empezó a trabajar a finales de los 90, en los 2000 hizo otros demos, pero fue en la pandemia cuando encontró el tiempo para terminarlo, y aún así no estaba tan decidido hasta que un día fue a un bar de Tijuana y empezó a sonar “El bolero de Ravel” pero con Los Barón de Apodaca, el nombre del tema era “Ladys Night”, entonces supo que tenía que jugar con la música y crear sus propias versiones.

Con este método hizo este disco, fusionando música de compositores como Bach, Mozart y Bizet, con rock, reguetón, rumba flamenca, cumbia, y jazz, y completándolos con temas de sociales.

En ‘Carmen de cañón’, inspirada en la obra de Bizet, habla de una pareja en la que él le echaba la culpa de todos los males a ella, hasta que Carmen dice yo tengo otros datos, y empieza a contar su versión.

Por eso siente que inevitablemente el tema político siempre está presente en sus letras, en esta ocasión tocando el feminismo, porque para él, “el arte tiene que tener una misión, no solamente tiene que ser decorativo”.

REBELDÍA SE AGOTA

Al cuestionarlo, sobre la falta de bandas de rock o grupos contestatarios, Arau aseguró que aún hay artistas que se atreven a hacer este tipo de música, pero están en la escena underground, y difícilmente llegan a los medios masivos, donde sólo suenan las tendencias, pero reconoció que la rebeldía se agota con el tiempo.

“Siento que la rebeldía es muy importante, pero sigue, me gustó el más reciente tema de Molotov, ‘No olvidamos’, porque empieza donde yo terminé en “No me olvides”, donde habló del 68. Entonces si hay temas contestatarios, pero son aislados, porque la gente está más preocupada de escuchar reguetón y a Peso Pluma”, detalló.

Rescató que la música de El Haragán y Compañía y de varias bandas del Estado de México están haciendo cosas interesantes en el rock.

DATOS

También expresa sus ideas en el séptimo arte, en 2004 hizo “Un día sin mexicanos”.

Ahora prepara una serie con el mismo concepto, ya que las leyes migratorias no avanzan.

También reeditó su libro “La Netafísica” con caricaturas que hizo en los 90.

Este año planea hacer un show para darle espacio a todos sus proyectos.

NÚMEROS

1971 entró a la escena.

28 de febrero es su show en el Lunario.

POR PATRICIA VILLANUEVA VALDEZ

