Olga Sánchez Cordero impulsa el sistema de cuidados

Llevar a cabo una política pública para implementar el sistema de cuidados en México hará un antes y un después en la vida económica de las mujeres y en la vida económica del país, así lo dio a conocer la senadora Olga Sánchez Cordero en el Foro por la Igualdad y No Discriminación, organizado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De acuerdo a la ministra en retiro, “con un sistema de cuidados integrando a la mujer a la Población Económicamente Activa, podríamos lograr un crecimiento entre el 5% y 6% del PIB, es verdaderamente impactante”, además de impulsar la igualdad. Por lo que dijo que buscan, junto con la candidata presidencial de Morena-PT-PVEM, Claudia Sheinbaum, hacerlo nacional, pues ella lo implementó solamente en la capital del país.

“Queremos este apoyo del sistema de cuidados hacerlo como política pública, sobre todo empezando por las jornaleras de San Quintín en estos lugares, y también por las mujeres que trabajan en las maquiladoras, porque sus hijos están expuestos, inclusive a ser cooptados por el crimen organizado”.

La senadora ejemplificó que en el caso de las jornaleras, además de los acosos, las condiciones infrahumanas, en su labor, al no tener un sistema de cuidados, “se llevan a sus hijos pequeños, no tienen alternativas, no van a la escuela, están expuestos a fertilizantes y a todo tipo de químicos, y desde luego (no tienen) la estimulación temprana para los niños”.

La participación de la senadora se dio en el Foro organizado por parte del IMSS, con el objetivo de conocer los avances en la Agenda 2023 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, enfocándose en los de Igualdad de Género y no Discriminación y en la reducción de las desigualdades.

Ahí mismo, la ministra en retiro recalcó los avances en el país, pues desde el Poder Ejecutivo se ha impulsado la equidad con un gabinete paritario; en el Congreso, se han fomentado reformas en materia de brecha salarial, erradicación de las violencias, como la prisión preventiva oficiosa en materia de delitos como abuso sexual, violencia sexual, violencia sexual contra menores de edad, feminicidio, violación, trata de personas.

Otra de las participantes en el Foro fue Karen Berlanga Valdés, directora Jurídica del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien reconoció que desde el IMSS se han roto “techos de cristal”, pues el Instituto se suma a las políticas paritarias de igualdad de género, “somos más mujeres al frente de las direcciones importantes”, y reconoció que esto es gracias al director Zoé Robledo, quien “rompió el techo de cristal, es un gran aliado”.

Además, participó Marcelina Bautista, activista y directora del Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar A.C. (CACEH), quien compartió que su lucha por la igualdad comenzó por buscar un trabajo digno para las trabajadoras del hogar, y aunque reconoció el gran avance que se ha logrado, agregó que “estamos muy lejos de hablar de un trabajo digno para las trabajadoras del hogar, sin embargo el IMSS ha trabajado todos los días y ha generado distintos mecanismos para la incorporación de las trabajadoras”. Añadió que “este trabajo es más importante que los demás, porque nos tiene generando economía para nuestro país, y además es un trabajo olvidado”.

En el caso de la maestra Ligia González Lozano, abogada especialista en Derecho Internacional Público y académica de la Escuela Libre de Derecho, compartió que “la igualdad y no discriminación deben estar en nuestra mente en todo lo que hacemos” y enfatizó que en “México tenemos un grave problemas de violencia”, por lo que recalcó dos cosas importantes que, desde su visión, deben ser tomados en cuenta para fomentar la igualdad: empoderar a las mujeres ante el divorcio, pues no todas tienen acceso a justicia y están en un plano de desigualdad; y que las mujeres “también tenemos y debemos aplicar la presunción de inocencia respecto a otras mujeres”.