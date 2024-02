Ayuntamiento de Tepic denunciará al Salvador Cabrera por resultados de su auditoría

Por presunta utilización indebida de la información, abuso de funciones, desvío de recursos públicos, ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, utilización ilegal de informacion, hostigamiento, y acoso, el ayuntamiento de Tepic denunciará al Auditor Superior del Estado de Nayarit.

En conferencia de prensa, el Contralor Municipal, Carlos Alberto Cedano Saucedo, anunció que la denuncia, por esos delitos y los que resulten contra el auditor Salvador Cabrera, se relaciona con el informe definitivo, presentado el 20 de febrero, sobre la Auditoría a la Cuenta Pública 2022.

"El Gobierno Municipal de Tepic presentará denuncia y combatirá ante las autoridades correspondientes el notorio abuso de funciones, el desvío de recursos públicos, el ejercicio indebido de funciones, el abuso de autoridad, la utilización ilegal de informacion, el hostigamiento y el acoso sistemático del que hemos sido objeto, así como los delitos que resulten, por parte del Auditor Superior del Estado de Nayarit", dijo.

Foto: Especial

Sigue leyendo:

Ignoran procedimiento de disculpa pública hacia activista feminista de Tepic

Karen Aguayo busca presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Nayarit

Explicó que, entre otras cosas, el auditor estatal hizo observaciones al ayuntamiento de Tepic sobre recursos federales de los que solamente la Auditoría Superior de la Federación (ASEN) puede hacerlo.

"Respecto a recursos federales (recursos que por su naturaleza no pierden el carácter de federal), se hizo del conocimiento del órgano de fiscalización estatal que, de acuerdo a la normatividad aplicable, dichos recursos son auditables, exclusivamente, por la Auditoría Superior de la Federación, (ASF) y no por la ASEN", sostuvo.

Revisarán recursos federales

El contralor de Tepic destacó que la única manera en que la auditoría Estatal podría revisar los recursos federales, es a partir de un convenio de colaboración con la auditoría federal.

"La ley es clara: La única forma en que la ASEN puede auditar recursos federales, es de manera coordinada con la ASF mediante convenio de colaboración; sin embargo, a la fecha, la ASEN no tiene convenio vigente, ya que el último celebrado entre ambas partes dejo de surtir efectos en diciembre de 2020", detalló.

Cedano Saucedo dijo que el 19 de noviembre del año pasado, tras responder al informe preliminar de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit (ASEN) donde se señalaban observaciones sobre recursos federales, le recordaron al órgano que "estaban siendo auditados por la ASF, por ser de su competencia".

Sin embargo, el auditor Salvador Cabrera, no lo tomó en cuenta, acusó el contralor del ayuntamiento encabezado por Geraldine Ponce (Morena).

La misma situación ocurrió, dijo, con relación a los recursos propios, de los cuales consideró "se solventaron las observaciones emitidas, con su debida comprobación, sin embargo no fueron tomadas en cuenta", reiteró.

"Resulta sorprendente que el informe definitivo emitido por la ASEN, a través de su titular, contemple y publique resultados sobre recursos federales, lo cual como ya se ha manifestado es competencia directa de la ASF", dijo ante los medios de comunicación.

El funcionario de Tepic destacó que la ASEN invade competencias del órgano federal y que mantiene una campaña de hostigamiento en contra de la administración municipal "en un afán de demeritar el buen trabajo realizado por este Honorable Ayuntamiento a favor del pueblo de Tepic, bajo los principios de no robar, no mentir y no traicionar.

Finalmente, destacó que el auditor Salvador Cabrera abusa de su poder y viola sistemáticamente la ley por lo que espera que con las denuncias "tarde o temprano habrá de rendir cuentas por sus actos".

Cabe resaltar que se esperaba la presencia de la alcaldesa Geraldine Ponce para esta conferencia de prensa, pero no se presentó para realizar el posicionamiento del gobierno morenista contra la auditoría dependiente del Congreso local, que también tiene la mayoría de Morena y aliados.

DRV