Colectivos feministas exigen justicia por la desaparición de 3 jóvenes en Xonacatlán

Integrantes de colectivas feministas y vecinos de tres jóvenes dos de ellos asesinados en el municipio de Xonacatlán, Estado de México salieron a las calles a exigir justicia y que las autoridades hagan caso.

Los casos son el feminicidio de Melany, quien fue localizada muerta un día después de haber desaparecido este fin de semana; el homicidio de Óscar en plena cabecera hace dos semanas y la desaparición de Dafnne Laida es de el 9 de febrero, una adolescente de 17 años.

Menores también se sumaron a la marcha Foto: Gerardo García

Los manifestantes marcharon desde la entrada a la cabecera hasta el palacio municipal en donde exigieron una solución y que los atendiera el alcalde Alfredo González, quien no salió a hacer caso a sus peticiones.

Rebeca Jiménez, una vecina de Melany dijo que ella era una joven llena de vida, que trabajaba y estudiaba para ayudar a su familia, que tenía metas en la vida y sobre todo superarse profesionalmente.

Mencionó que es terrible que hayan perdido a un ángel, pues ella no se metía con nadie, no le hacía daño a la gente, además de la impresión de la noticia de su desaparición y asesinato, su abuelita murió también, por lo que ambas fueron sepultadas este fin de semana.

Desde la colectivo Sombras Libres, una de sus integrantes mencionó que desde el 9 de febrero buscan a Dafnne Laida, una adolescente de 17 años que salió de su vivienda cuando cuidaba a su hermanito pequeño en Santa María Zolotepec y ya no volvieron a verla.

Mencionó que la menor tiene una enfermedad que motriz que le impide estar consciente del peligro que corre y además por sí sola no pudo haberse alejado de su vivienda.

“Claro que hay miedo, hay muchísimo miedo, muchísimo miedo porque ya no somos libres de salir a la calle, ya nosotras no podemos salir, hay pequeñas que salen y estamos con el miedo de que si regresan o no regresan, hay muchas chicas que son estudiantes y no hay cámaras, es lo que exigimos, que haya cámaras, cámaras de seguridad”.