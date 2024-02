“Impulsores de equidad”: reconocen su trabajo por la equidad

En la categoría “Impulsores de equidad” fueron nominadas 55 personas, hombres y mujeres que trabajan desde diversos sectores por el impulso de la equidad de género, así como por impulsar el empoderamiento de las mujeres.

MARCELINA BAUTISTA

Fue trabajadora del hogar por 22 años. En el año 2000 fundó el Centro de Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar (CACEH), el cual dirige y desde el que ha impulsado reformar en la Ley a favor de las personas trabajadoras de hogar, como su incorporación al Seguro Social.

En México, ¿cuánto se ha avanzado en los derechos de las personas trabajadoras del hogar?

Llevamos 23 años en esta lucha y hoy puedo decir que hemos tenido grandes avances pero hay muchos retos, a hoy tenemos los derechos para las trabajadoras del hogar, por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo se ha modificado, por lo cual tienen los mismo derechos que cualquier persona trabajadora, pero falta el reconocimiento de esos derechos, el cumplimiento de esos derechos, y muchas de ellas tienen miedo porque pierden el trabajo al exigirlos y ahí está la brecha, ahí está justo en el momento donde no queremos reconocer lo que las otras mujeres hacen, entonces creo que para poder estar en igualdad de condiciones es necesario también respaldar a todas aquellas mujeres que no están logrando llegar porque hay un poder, hay un momento en el que hay que soltar un poco de privilegio, entonces a veces los privilegios cuentan.

¿Nos podrías mencionar acciones muy puntuales que puedan hacer desde CACEH?

Desde CACEH tenemos mucho que hacer todavía, que las trabajadoras del hogar vamos a seguir luchando hasta que las demás tengan todos los derechos, eso es por un lado, creo que es importante hablar del cambio cultural que se necesita en los hogares, es decir, que los hogares se vean como trabajo, que las personas que contraten empiezan a reconocer lo que establece la ley y por el otro lado, justamente, tiene que haber políticas públicas que permitan a las trabajadoras a sentirse empoderadas y sobre todo, que se reconozcan con sus derechos y sobre todo que se sientan como mujeres sujetas de derechos.

(Foto: Alfredo Pelcastre)

VIVIR QUINTANA

Originaria de Coahuila, Vivir Quintana es compositora y cantautora, quien se caracteriza por exponer la violencia de género en sus letras. Es reconocida principalmente por su tema “Canción sin miedo” que vio la luz en 2020.

Con tu música has logrado crear conciencia sobre diversas problemáticas para las mujeres, ¿qué representa esto para ti?

Para mi representa como el poner el tema de las mujeres en la música algo muy importante, porque considero que la música es una de las herramientas más fuertes para hablar de diferentes temas, y creo que en un mundo y sobre todo en un país que está tan plagado de violencia, creo que un mensaje de inclusión, un mensaje de amor, un mensaje de paz, un mensaje de lucha, un mensaje que busque la radicación de la violencia, creo que siempre va a estar presente ahí en la mesa, al menos en mis canciones, entonces, siempre que tenga la oportunidad de estar en un escenario, de estar en un micrófono, de estar en una cámara, pues siempre es importante tocar el tema.

¿Cómo surgió esta canción?

Canción sin miedo nace con la cooperación de una amiga muy querida que es Mon Laferte, con esta unión de decir “necesitamos que exista un llamado a la justicia, pero también hacer un homenaje a las mujeres que luchan”, entonces ella me dijo ‘oye, voy a cantar el 7 de marzo en el Zócalo de la CDMX, y quiere hablar de los feminicidios y quiero saber si tú tienes una canción que hable de eso, y le dije que no, pero me puse a hacer canción sin miedo justamente, y creo que, me preguntaron hace poco si yo creía que Canción sin miedo era un hit, y yo digo que Canción sin Miedo no es un Hit, más bien es una necesidad, entonces mientras sigan existiendo tantas mujeres desaparecidas, y tantas mujeres asesinadas, y tantas mujeres buscando a sus hijas, y padres buscando a sus hijas, entonces creo que va a estar la canción vigente, lamentablemente, ojalá un día se deje de cantar.

(Foto: Alfredo Pelcastre)

JEAN-PIERRE ASVAZADOURIAN

Es embajador de Francia en México y fundador de Marianne, la asociación francomexicana que busca apoyar y fomentar el desarrollo y crecimientos de las mujeres a través de intercambios económicos, políticos, culturales y académicos entre Francia y México.

El reconocimiento fue recibido a nombre del embajador por Cintia Angulo, presidenta de Marianne México.

