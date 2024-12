En una galaxia no tan lejana

Hace mucho tiempo —en 2019—, en una galaxia no muy lejana de la Ciudad de México —Santa Margarita 519, Colonia Insurgentes— se inauguró el Museo Estelar, un espacio dedicado al universo fílmico de la saga de La Guerra de las Galaxias, un universo de ficción creado por George Lucas que emplea arquetipos comunes a la ciencia ficción, lo político y la mitología para aludir al camino del héroe.

El lugar, en el que exhiben entre cuatro mil y cinco mil figuras de acción, libros, carteles y memorabilia (promocionales y mercancía lanzada por otras marcas), busca compartir la pasión por una de las franquicias más grandes de la actualidad. La colección que permanece en el recinto es considerada la más grande de América Latina.

En entrevista, César Cruz, director del Museo Estelar explicó que cada una de las salas es un proyecto “de y para fanáticos”, a quienes les interesa mantener la comunión, compartir y debatir entre las diferentes generaciones entusiastas de este universo cinematográfico.

En cuanto a las exposiciones permanentes, indicó el también warsie (palabra con que se denominan a los fanáticos de La Guerra de las Galaxias), existe A BLAST TO THE PAST! (Una explosión del pasado), en la que los visitantes pueden disfrutar de las figuras clásicas de la extinta marca Kenner a las primeras colecciones de Hasbro, algunas como Power of the Force, cuyos juguetes inspiraron a los niños a crear sus propias aventuras.

Y otras como THESE ARE THE TOYS YOU’RE LOOKING FOR (Estos son los juguetes que estas buscando) que representa un viaje por las miles de figuras, naves, criaturas, dioramas, réplicas y coleccionables del Episodio I al IX, las series animadas y el Universo Expandido; THE TOYS STRIKE BACK (Los juguetes contraatacan) que se conforma por piezas de la colección más actual; y FROZEN IN CARBONITE (Congelado en carbonita) donde se exhiben bustos y esculturas de diversos materiales como polipiedra, resina y vinil suave.

“El museo exhibe figuras de acción de las películas creadas por George Lucas como Luke Skywalker, Leia Skywalker, Han Solo, Chewbacca, C-3PO, R2-D2, entre otros; así como Anakin Skywalker, Obi-Wan y Darth Vader, el más popular entre los mexicanos, así como armas láser y sables de luz”, contó.

Y agregó que “coleccionar tiene un valor sentimental relacionado con la memoria, por lo que la creación del museo va más allá del dinero”. En cuanto a las exposiciones temporales explicó que estas tienen que ver con los intereses de las personas en cada tiempo determinado o los nuevos filmes que van surgiendo alrededor de la saga.

El museo tiene entrada gratuita de lunes a domingo y sólo es necesario reservar a través de la página web www.museoestelar.com. ¡Que la fuerza te acompañe!

Por Azaneth Cruz

