El Chavo, la nueva apuesta de Fernando Medín

El streaming llegó para quedarse y sigue creciendo, así lo confirmó Fernando Medín, presidente en Latinoamérica de Warner Bros. Discovery, “México es un territorio importantísimo para nosotros, que está respondiendo muy bien al producto, creo que el suscriptor de Max busca una combinación de ambas cosas, los grandes hits globales, como La casa del dragón, El Pingüino, las novelas, pero también quiere verse y ver su cultura, su idiosincrasia dentro de la pantalla, productos como, Como agua para chocolate y Ayotzinapa”.

Es por eso que para el próximo año el plato fuerte de la plataforma es un producto muy mexicano, “soy un apasionado de Chespirito, creo que de habla hispana no hay otro producto así, no hay una historia, una biografía tan rica, con personajes tan entrañables como los que creó Roberto Gómez Bolaños. Creo que es una serie que puede viajar súper bien al mundo de habla hispana y no hispana. Yo vivo en Brasil y al Chavo le dicen Chavis y es super conocido”.

Y agregó, “sin duda, México ha sido importantísimo, junto con Brasil son los dos países de mayor suscripción, de mayor potencial en América Latina, que ya de por sí es una región que abrazó muy bien al streaming, adoptó la tecnología y la tomó como parte del uso y del día a día”.

Para Medín la calidad es lo más importante, “nosotros no sólo producimos en la región para satisfacer la demanda de ese lugar, intentamos producir aquello que es único, original y genuino de esa región, también con la intención de que viaje, como lo ha sido “Como agua para chocolate”, un éxito grande fuera de México”.

Para Fernando la competencia es un gran desafío, “en el futuro cercano el streaming va a ser un espacio muy competitivo, pero en una escala global y de calidad ya son menos, porque puedes tener una infinidad de plataformas, pero la cantidad de streaming que caben en el bolsillo de un consumidor en América Latina no son tantos, y nosotros tenemos una propuesta clara. Nuestro contenido tiene un cierto nivel, creo que va a haber competencia, pero sin duda va a continuar consolidándose la industria en el futuro, por lo cual creo que va a ser un número limitado de plataformas el que subsista, pero lo que es seguro, las plataformas llegaron para quedarse”.

Y compartió, “tenemos casi 40 mil horas de contenido en el catálogo, o sea, es una plataforma hiper robusta y un diferencial increíble, que yo no veo otras plataformas streaming que lo tengan, que son las marcas, como Warner que tiene cien años y no tengo que poner documentales de credibilidad, lo sabes cuando ves Discovery”.

Datos de la serie

Esta bioserie permitirá conocer a lo largo de más de tres décadas la magia e inspiración de donde surgen los personajes icónicos.

Esta historia es protagonizada por Pablo Cruz quien dará vida a Roberto Gómez Bolaños.

También participan Paulina Dávila, Miguel Islas, Arturo Barba y Bárbara López.

110 millones de suscriptores tiene Max.

