Un referente en la industria

En 2019, Elena Alti fue nombrada como una de las 10 mujeres referentes en la industria del Marketing; dos años después, la española llegó a México para ocupar el cargo de directora de Mercadotecnia en Grupo Elektra.

“Fue Grupo Elektra y Grupo Salinas quienes me trajeron a México. O sea que llevo en este maravilloso país lo que llevo en esta también maravillosa empresa, que son tres años. Tres años muy intensos, muy disfrutados, muy aprendidos”, dijo en entrevista con Mente Mujer la directiva quien cuenta con más de 25 años de experiencia en este sector al cual, de pequeña, nunca se imaginó que llegaría, pues soñaba con ser perfumista.

“La verdad es que me atrapó” dijo Alti haciendo referencia al marketing y la comunicación, “me parece que es un mundo espectacular, que se mueve muy rápido, que las ideas fluyen constantemente, que te encuentras perfiles muy interesantes porque tratas con gente muy diferente, con sectores diferentes […], eso te da pie a tener que enfrentarte a conocimientos muy diferentes y ser un poco variopinto con lo que manejas. Eso me gustó mucho”.

Respecto a su llegada a nuestro país, Elena aseguró que el “reto transformador” que Grupo Salinas “puso sobre la mesa”, fue lo que la llevó a incorporarse a la empresa en la cual su trabajo “consiste sobre todo en escuchar”, “escuchar mucho lo que necesita el negocio, cómo necesita evolucionar, cómo tiene que responder a los objetivos internos y a lo que está pasando ahí fuera”.

Sin embargo, la escucha no sólo debe enfocarse en el negocio, sino también en las necesidades del cliente, de quien buscan ser “sus mejores compañeros de viaje”; así ha sido como la empresa, actualmente cuenta con aproximadamente 23 millones de clientes.

“Yo me considero muy afortunada de trabajar en el mundo del marketing, porque me encanta, me hace crecer, me nutre, me da la oportunidad de conocer a gente espectacular”, enfatizó Elena Alti, quien forma parte del 38 por ciento de los puestos de alta dirección que son ocupados por mujeres en México, de acuerdo con datos de Grant Thornton.