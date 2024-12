Resuena la voz poética de Elena Garro

En 2006, mientras Patricia Rosas Lopátegui (Tuxpan, 1954) trabajaba reuniendo los poemas de Elena Garro, escuchó por primera vez “La joven sentada”. “Ese poema, Helenita Paz me lo leyó por teléfono, porque así nos comunicábamos, vía telefónica. (Su madre) lo escribió en 1986, en la época del exilio en París, sin embargo, es un poema que habla de su vida de recién casada con Octavio Paz, en casa de su suegra, de Josefa Lozano”.

“Fue muy interesante lo que me comentó. Me dijo: ‘mira, este poema, mi mamá así se sentía, así se quedó como la Isabel de “Los recuerdos del porvenir”, desde que se casó con mi papá, se quedó sentada’. Ya no pudo hacer todos sus proyectos que tenía como bailarina, como actriz de teatro, sus incursiones en el cine, todo lo que ella había hecho antes del matrimonio. Entonces se quedó sentada”, cuenta la investigadora.