Que sigan existiendo víctimas de violencia no significa que no avancemos; hay que seguir en la lucha: Olimpia Coral

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Gobierno Federal dio a conocer este lunes 25 de noviembre la campaña nacional "Es tiempo de mujeres sin violencia", la cual busca impulsar la reflexión colectiva en toda la sociedad para combatir la violencia de género.

También, en la Ciudad de México se llevó a cabo la marcha 25N, la cual de acuerdo con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad Ciudadana terminó con saldo blanco y contó con la participación de 1 mil 500 personas. A su vez, las autoridades capitalinas informaron que se desplegaron 400 mujeres policías.

Al respecto, Olimpia Coral Melo, defensora de espacios digitales libres de violencia contra mujeres y niñas, habló en entrevista con Javier Solórzano para El Heraldo Televisión, sobre lo que implica esta marcha y algunas de las consignas que se gritaron durante el recorrido que fue desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan y hasta la plancha del Zócalo capitalino.

Coral Melo declaró que la importancia de estas marchas está en que sigue existiendo la latente lucha para el no acoso, y en que el país sigue reportando 11 feminicidios al día, por lo cual es importante "seguir atentas, juntas, seguir haciendo actos de política, la presencia de nosotras en las calles".

"El hecho de que sigan existiendo asesinatos, que haya acosos, que haya una justicia en trámite que no todas tengamos acceso, no significa que no avancemos, el hecho de que sigan existiendo víctimas de violencia, no significa que no avancemos", planteó la defensora.