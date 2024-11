Este es el mejor momento para construir una sociedad más armónica: Citlalli Hernández, sobre la campaña "Es tiempo de mujeres sin violencia"

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Gobierno Federal dio a conocer la campaña nacional permanente llamada "Es tiempo de mujeres sin violencia". Al respecto, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández explicó en qué consiste esta campaña.

En entrevista durante el programa Maca Diario para El Heraldo Radio, detalló que esta campaña nacional fue presentada este lunes 25 de noviembre en la Mañanera del Pueblo junto a la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual "busca impulsar la reflexión colectiva en toda la sociedad para combatir la violencia contra la mujer, sin que solo sea la actuación desde el gobierno y desde la Secretaría de las Mujeres, también desde la ciudadanía, ya que muchas de las violencias que vivimos las mujeres vienen desde el entorno más cercano".

"Esta campaña busca que toda la sociedad reflexionemos qué prácticas cotidianas comunes realizamos que podrían ser violencia o son violencia, y empezar a combatirlas", expresó.

Citlalli Hernández apuntó que anunciaron 10 compromisos que los gobiernos estatales adoptarán para que se fortalezcan las tareas de prevención de la violencia, "y al tener a la primera mujer presidenta, que el 25 de noviembre no pase como un día más".

Coordinación de la campaña con los gobiernos estatales

De acuerdo con la secretaria de las mujeres, se ha mantenido el diálogo con los gobiernos estatales, sobre todo a través de las instancias de cada entidad, "y en general hay buena relación con cada gobernador", aseguró.

"Estos 10 compromisos implican que cada entidad tenga una Fiscalía para atender los feminicidios, abogadas que den asesorías a las mujeres, capacitaciones a los servidores públicos, senderos seguros en las zonas más inseguras; hay un diálogo, hay coordinación y hay entendimiento de que hay una nueva voluntad política con la primera mujer presidenta, Claudia Sheinbaum, quien no solo es un símbolo sino que está comprometida a erradicar la violencia contra las mujeres", detalló.

Citlalli Hernández reiteró en entrevista para El Heraldo Radio que en coordinación con los tres poderes y los gobernadores estatales, hay un compromiso al que todos se suman a estos 10 compromisos para las mujeres y las niñas en México, "veo interés, veo voluntad y entendimiento a este llamado social de que es tiempo de mujeres", afirmó.

La violencia de género no es solo hacia las mujeres, también hacia los hombres: Citlalli Hernández

La secretaria de las mujeres invitó a la sociedad a unirse al hashtag #NoEsNormalEsViolencia/ FOTO: CUARTOSCURO

La titular de la Secretaría de las Mujeres declaró que este es el mejor momento para que toda la sociedad y los medios de comunicación "abonemos a construir que hombres y mujeres nos veamos por igual, con respeto y construyamos una sociedad más armónica".

"Es una invitación pública a todas las personas que quieran compartir su experiencia o una frase y se sumen a esta campaña con el hashtag #NoEsNormalEsViolencia, donde reflexionemos qué palabras y acciones hemos creído que son normales en nuestra vida cotidiana, pero son parte de esos dichos que debemos dejar de decir para abonar a erradicar la desigualdad", manifestó Citlalli Hernández.

En ese sentido, Citlalli Hernández subrayó que la violencia de género no es exclusiva para las mujeres, también es para los hombres, "si a un niño no le gusta el futbol es juzgado y le dicen afeminado, hay estas estigmatizaciones de roles que no abonan al crecimiento libre y de igualdad, no importa si te vistes de azul o de rosa, eso no dice quién eres, por eso la principal política de prevención es desde las niñas y los niños".

Finalmente, señaló que "es muy importante tener esta reflexión colectiva, y ese es el llamado social que le hacemos a la sociedad, nosotros desde acá haremos todo lo que esté a nuestro alcance para ir combatiendo esas desigualdades y creemos que la sociedad puede entrarle para combatir esas desigualdades", concluyó.

Apostamos a que las niñas y los niños crezcan con una visión de igualdad y respeto: Citlalli Hernández

Citlalli Hernández, secretaria de las mujeres, señaló en entrevista con Oscar Mario Beteta para El Heraldo Radio, que el próximo año se entregarán a todas las mexicanas y mexicanos una cartilla sobre los derechos de las mujeres, "el conocimiento de los derechos de las mujeres, la difusión de ellos, permite una exigibilidad y también un mayor compromiso de todas las autoridades", consideró.

Al respecto, la titular de la Secretaría de las Mujeres destacó que durante todo el sexenio estarán llevando a cabo otra serie de campañas, acciones y visibilizaciones, "mandamos este mensaje a todas las mujeres, pero también a todos los hombres", expresó y determinó que esta campaña también va dirigida para los hombres.

"Decirles les necesitamos, ustedes también pueden cambiar conductas, frases, pensamientos, que nos permita abonar mejores condiciones para sus madres, hijas, hermanas, yo estoy segura que vamos a lograr grandes avances con esta campaña permanente y con todas las acciones que el Gobierno de México está realizando al respecto", afirmó.

Finalmente, Citlalli Hernández señaló que apuestan a que las niñas, los niños, los jóvenes y los adolescentes crezcan con otra noción y con una visión de igualdad y de respeto, "no importa si eres hombre o mujer, tienes los mismos derechos, las mismas capacidades, y al Estado nos toca garantizar que tengan las mismas condiciones para desarrollar lo que quieren ser", concluyó.

