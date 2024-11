En el Marco del 25N, Clara Brugada presenta la estrategia “siempre vivas, libres, poderosas e iguales"; da la bienvenida a todas las marchas de mujeres

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó 25 compromisos que impulsará su administración para erradicar la violencia hacia las mujeres y dejó en claro que “no vamos a naturalizar” ni ese tipo de conductas ni los feminicidios.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la mandataria capitalina dio a conocer la estrategia “Siempre Vivas, Libres, Poderosas e Iguales”, y dio la bienvenida a todas las marchas de mujeres con motivo del 25N.

Aunado a ello, resaltó su compromiso “como gobernante, como mujer y como feminista, a luchar incansablemente para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas”, y esto, detalló, “es una tarea y responsabilidad por convicción, no por obligación”.

Frente a integrantes de su Gabinete Legal y Ampliado, representantes de los tres Poderes de esta ciudad y de organizaciones civiles y académicos, sostuvo: “Queremos una ciudad libre de machismo, queremos una ciudad libre de violencias, nos queremos siempre vivas, siempre libres y siempre iguales”.

A las mujeres de esta Ciudad de México les dijo: “no están solas. A la violencia y al patriarcado lo vamos a tirar y nos vamos unir todas y todos para lograrlo”.

25 compromisos para erradicar la violencia hacia las mujeres

Son 25 compromisos que impulsará su administración para erradicar la violencia hacia las mujeres / FOTO: ESPECIAL

En el Museo de la Ciudad, la mandataria capitalina afirmó que “la violencia contra las mujeres no es normal, no es natural, la violencia contra las mujeres no es un destino, no es una parte inevitable de la vida, ni una tradición que debamos aceptar; es un reflejo de la desigualdad estructural que existe en esta sociedad”.

“La violencia contra las mujeres no tiene excusas, no tiene justificación alguna, no importa la situación o el contexto, nunca será aceptada. Como jefa de Gobierno, lo digo hoy y acá: no vamos a naturalizar la violencia hacia las mujeres, ni los feminicidios”, indicó.

Dentro de la estrategia “Siempre Vivas, Libres, Poderosas e Iguales”, Brugada Molina detalló los 25 compromisos, entre los que se encuentran: mantener la Alerta por Violencia contra las Mujeres; se creará la Defensoría Social y Jurídica de las Mujeres, y se fortalecerá la Línea de Atención a Emergencia para Mujeres SOS *765.

Así también, se construirán 100 Casas de las Siemprevivas en las Utopías; se edificará el Centro de Atención Integral para las Mujeres de Alto Riesgo, la Unidad de Género en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y se creará un fondo para apoyar a mujeres víctimas de violencia.

A través de una aplicación, las mujeres con discapacidad podrán denunciar casos de violencia, en tanto que las instancias del Gobierno capitalino tendrán un protocolo de atención al acoso y el hostigamiento sexual; además, se impulsará una estrategia de prevención y combate a los casos de acoso sexual en el transporte público.

De igual manera, se renovarán los protocolos de actuación policial en casos de violencia; se identificarán situaciones de violencia a través del C5; se crearán "espacios aliados contra la violencia", y se formarán mil redes de mujeres bajo la iniciativa "Chilangas Constructoras de la Paz".

Otra de las acciones es habilitar mil kilómetros de Senderos Seguros "Camina Libre, Camina Segura", y se distribuirán los libros “Ni Rosa ni Azul, puedes ser quien quieras ser tú” en escuelas públicas de la Ciudad de México.

Campañas para generar conciencia de género

Impulsará 12 campañas al año para generar conciencia de género / FOTO: ESPECIAL

Clara Brugada también impulsará 12 campañas al año para generar conciencia de género, promover la paz y derechos de las mujeres. Asimismo, anunció que los servidores públicos de su gobierno deberán tomar cursos y certificarse en materia de género

Tras firmar los lineamientos para la creación de protocolos de prevención y atención del hostigamiento y acoso sexual en la administración pública de la Ciudad de México, reiteró que en las Utopías habrá un museo interactivo para la sensibilización y concientización de la erradicación de la violencia contra las mujeres.

La secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México (SEMUJERES), Daptnhe Cuevas Ortiz, afirmó que la actual administración debe garantizar que las mujeres vivan libres de violencia, y con esa finalidad se implementó una estrategia para transformar las relaciones de poder, reducir las desigualdades, los desequilibrios sociales y modificar patrones asociados con lo masculino y lo femenino.

Cuevas Ortiz anunció el inicio de la jornada de 16 días de activismo contra la violencia de género, con 286 actividades organizadas en las dependencias, organismos del gobierno capitalino, órganos autónomos y las 16 alcaldías. Estas actividades serán abiertas al público, y el calendario completo estará disponible en la página web de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México.

En su oportunidad, la secretaria de las Mujeres del Gobierno de México, Citlalli Hernández Mora, señaló que el “llamado que nuestra jefa de Gobierno ha hecho, es un llamado a un cambio profundo que amerita las acciones de gobierno, por supuesto, pero que amerita un llamado social. Ese llamado social, acompañado de grandes visiones de gobierno, sin duda me parece que tendrá grandes cambios”, expresó.

Finalmente, María Isabel Belausteguigoitia Rius, directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la UNAM, se congratuló de los nuevos tiempos que se vislumbran para las mujeres en la Ciudad de México con Clara Brugada, al respaldar desde la academia la estrategia para revalorar la tarea de los cuidados y garantizar el acceso real a la igualdad de derechos de todas las mujeres por medio de las Utopías.

