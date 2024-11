No están solos, vamos a trabajar en equipo, asegura Rubén Rocha Moya

El gobernador Rubén Rocha Moya se reunió con todas las presidentas y presidentes municipales de Sinaloa, a quienes les reiteró su compromiso de ayudarles en todo lo posible para que inicien de la mejor manera su gestión al frente de sus respectivos municipios, y les reiteró que son alcaldes y alcaldesas que no están solos, sino que él estará para servirles.



En el Salón de Gobernadores de Palacio de Gobierno, con la asistencia también de integrantes del gabinete estatal, se llevó a cabo este primer encuentro con los nuevos presidentes municipales, y también con quienes fueron reelectos, donde el mandatario estatal compartió una amena charla de casi dos horas, en la cual se estrecharon los lazos de cooperación entre el Gobierno del Estado y los 20 Ayuntamientos, pues se sumaron los municipios de Eldorado y Juan José Ríos, recién creados.



El gobernador Rocha aconsejó a los nuevos alcaldes cuidar el presupuesto, para poder cumplir con las expectativas de la población que los eligió en las urnas, mediante la realización de obras de alto contenido social que vengan a resolver los rezagos que tengan las comunidades, o nuevos proyectos para detonar el desarrollo de los municipios.



En este sentido les compartió que la característica de su gobierno, es no dejar obras inconclusas, pues obra que se inicia es porque cuenta con la suficiencia presupuestaria para terminarla, como una medida de disciplina financiera, lo que les aconsejó a los nuevos ediles que también lleven a la práctica.

Rocha aseguró que ayudará a todos a cerrar el 2024 sin problemas financieros / FOTO: ESPECIAL

El mandatario estatal comprometió su respaldo a todos los alcaldes, independientemente del partido político por el que hayan sido abanderados, pues precisó que no se debe castigar a la población por haber votado en la diversidad política, ya que eso es justamente la democracia.

“Les agradezco mucho que estén aquí, quiero decirles que los vamos a apoyar a todos, sin distingos, aquí lo que tenemos que hacer es atender a la ciudadanía, hay que pensar en las cosas que le interesan a la población, vamos a trabajar de manera conjunta, me interesan todos, no me interesa por qué partido llegaron, ahora son gobernantes, y como gobernantes lo que tenemos que hacer es gobernar para todos, y aquéllos que votaron por un partido diferente al partido oficial, que ejercieron una democracia, no los vamos a castigar porque lo hicieron, al contrario, vamos a tratarlos en igualdad de circunstancias”, precisó.