Chencho Corleone posee la fórmula del éxito

Pasa el tiempo, se retiran referentes del género, salen estrellas emergentes, el reguetón pasa del “viejito” al nuevo y Chencho Corleone se mantiene en el top. Como si tuviera la fórmula perfecta para mantenerse en el gusto de las masas, el cantante puertorriqueño es sinónimo de éxito, algo que ha vuelto a demostrar con el recién lanzamiento de su álbum “Solo”.

Uno de los pilares del movimiento urbano se enaltece del grato recibimiento que ha tenido su primer disco en solitario, pues “fue platino en Estados Unidos, y ha tenido comentarios positivos en las redes sociales y las diferentes plataformas especializadas”.

El intérprete forma parte del cartel del Festival Coca Cola Flow Fest, que se realiza el 23 y 24 de noviembre, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el reguetonero es uno de los invitados especiales que se presentan el domingo.

Corleone, además de su característica voz, coros y ritmos, reveló la receta para posicionarse en la cima del gusto musical y permanecer en la gloria durante años.

“Una herramienta que me ha servido mucho es que antes de comenzar en este movimiento, fui fanático y pude apreciar del género lo que era una buena canción o un buen ritmo. No he hecho las cosas por hacerlas, cuando era fan decía: ‘esta canción es brutal, ¿qué es lo que tiene para ser así?’ ,y es lo que he utilizado para lo mío”, compartió Chencho a El Heraldo de México.

Y es que el intérprete y productor, de 45 años, se considera un perfeccionista que percibe lo que el público y sus fans desean que les entregue; de esa manera, ha sacado éxitos mundiales como “El Efecto” y “Una Locura”, pues “soy una persona que se fija mucho en qué ritmos están buenos, qué funciona, busco innovar en temáticas, que no estén quemadas o, si existen, que el público pueda las enlace con lo que pasa en la vida, para que te traiga un recuerdo y las haga suyas; busco tonos o melodías que se te queden en tu mente y te hagan bailar”.

Es una realidad que después de varias colaboraciones al lado de estrellas del género, como Bad Bunny, Raw Alejandro y Anuel AA, todas con millones de reproducciones, sus fans pedían un disco de Chencho Corleone. Tras una larga espera desde su separación de Plan B, el boricua complació a sus millones de seguidores con Solo, el cual consta de 17 sencillos, con invitados como el mexicano Peso Pluma, Jay Wheeler, Raw Alejandro y Jowell y Randy.

Con su primer disco en solitario, el también productor apuesta a seguir con la esencia del reguetón viejito, mientras fusiona ritmos que lo identifican, con la finalidad de tener un nuevo éxito, ese éxito con el que se lleva de la mano desde hace muchos años.

DATOS

Chencho estrenó en plataformas digitales el video de "Si ajá" , colaboración con Bryant Myers.

El cantante puertorriqueño además es productor discográfico.

En conjunto con su primo Maldy, en 1999 inició su carrera con Plan B.

En 2022 lanzó el tema “Me porto bonito”, en colaboración con Bad Bunny

En marzo de 2019, Corleone estrenó el sencillo «El efecto» junto a Rauw Alejandro.

Por Edgar Sánchez Sandoval

Edgar.sanchez@elheraldodemexico.com

EEZ