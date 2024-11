A Juan Solo, le gusta ser villano con su nuevo disco “Malquerido”

El cantautor Juan Solo estrenó su nuevo sencillo “Villano”, una canción con sonido pop y tintes de funk, se grabó bajo la producción de Ettore Grenci y Edgar Albino, el tema que se desprende del álbum Malquerido que surgió como un material cronológico que habla de las etapas por las que pasa una relación; a la par esta historia también se plasmó en un cortometraje que conjunta momentos y experiencias del intérprete con las que según el cantante “todo el público se puede identificar”.

El artista aseguró que esta nueva canción, “se presenta como esa reflexión sincera o conversación necesaria que experimentan las parejas cuando una de las personas decide terminar con la relación al reconocer que el amor se terminó”.

Fotos: (Azul Olvera)

Y gracias a este lanzamiento han surgido las colaboraciones como la que tuvo con la agrupación Los Claxons, “soy amigo de ellos desde hace 12 años, fue el primer grupo que me tiró buena onda, esta colaboración se logró porque nos la debíamos desde hace muchos años, el momento de acomodar nuestros tiempos fue importante, le recomendaría a los artistas altamente no saltarse la parte de colaborar con sus amigos”, dijo en entrevista para El Heraldo de México.

Y agregó, “sentí que fue muy loco, porque cada uno tiene su particular tono de voz, fue lindo que no sólo la cantaron como iba, también aportaron parte de la esencia de la banda a esta colaboración y siempre es hermoso cuando llega un artista con la humildad de sumarle a la canción, seguimos haciendo familia dentro de la música pop en México”.

Hace unos días Los Claxons se presentaron en el Auditorio Nacional, y Juan Solo fue uno de los invitados especiales esa noche, “salí a salvarlos, me escribieron ese día por la mañana, fue increíble que me hayan invitado, al final esto no es una guerra de egos y tuve la oportunidad de pisar un escenario que es icónico en este país, cada vez que un artista me ha invitado a cantar en el Auditorio, me vuelve a despertar las ganas de seguir con mi proyecto y de seguir conectando con el corazón”.

Fotos: (Azul Olvera)

El cantante se encuentra en la promoción de su material titulado “Malquerido”,

“fue la primera vez que hice un disco completo antes de sacarlo, lo escuchaba cuando salía a correr y un día me explotó la idea en la cabeza, inventé un lugar que sólo existe en mi imaginación, un pueblo que se llama ´Más allá del dolor´, en el que las historias de los que viven ahí se conectan y al final cuentan la historia de este disco”

Acompañado del nuevo proyecto tiene un filme, “el corto me fascina, le da un refresh a todo el disco y me ayuda a entenderme como instrumento para escribir canciones que cuenten la historia de las personas y al final también mostrar la mía”

Fotos: (Azul Olvera)

SE DIVERSIFICA

El cantante además de su carrera en la música participó en el concurso, 'Las Estrellas bailan”, que organizó el programa “Hoy”, “nunca pensé que fuera a ser algo tan desafiante, es una competencia hermosa porque es muy sana, no hay mala vibra entre las parejas, han hecho un gran casting para el proyecto, ha sido un proyecto que me está retando de formas que nunca me esperé, en temas de rendimiento físico, memoria y de ir un día a la vez”

Y comentó, “es una oportunidad de llegar a nuevas personas y eso me ilusiona muchísimo, espero que sea la puerta de entrada para que me descubran como artista y que yo pueda seguir abrazando este sueño”.

VERSATILIDAD EN SU CARRERA

“En 2015 hice ´Hoy no me puedo levantar´ y me di cuenta de que tenía otros dones que me daba miedo explorar porque yo sentía que la gente se iba a distraer y ya no iba a escuchar mis canciones, estoy viviendo un momento muy especial en mi vida, participo en un reality bailando, estoy en el teatro haciendo un musical, presento mi gira, tengo la oportunidad de ser papá, esposo”

Y detalló, “actualmente mi vida es increíble y es lindo que a donde llego siempre trato de dejar lo mejor de mí, ojalá que vengan más proyectos, ahora me doy cuenta que pasa el tiempo rapidísimo y ojalá pueda llevarme muchísimas más experiencias en este cascarón”.

MALQUERIDO AUDITORIO BB

Y para continuar celebrando 12 años de carrera, Juan Solo, regresará a la CDMX con su gira Malquerido en el icónico Auditorio BlackBerry, el próximo 9 de noviembre, “quiero introducir bailarines a mi show, siempre he tenido la inquietud de bailar pero no me había animado, es el primer concierto en el que hay coreografías y el baile forma parte importante, presento mi disco ´Malquerido´ y todas las canciones que han permitido que mi carrera continúe 12 años después, va a haber invitados especiales, la consigna personal es que el espectáculo supere al anterior”.

“No he dejado de hacer es escribir canciones, tendré algunos lanzamientos más, ya tengo planeadas unas colaboraciones, preparo un EP para reinventar mi música, me ha pasado algo muy lindo, a través de redes sociales, le pido a la gente que me platiquen su historia para poder cantar canciones que hablen de todos y ese ejercicio me ha traído una nueva forma de escribir”.

Fotos: (Azul Olvera)

DATOS

Nació el 4 de noviembre de 1983 en el estado de Puebla.

A los 18 años comenzó a hacer teatro musical en su ciudad.

Participó en dos obras musicales: Godspell y Fame.

Es graduado de la Universidad de la Música G. Martell en la carrera de producción musical y egresado de la primera generación del Taller de composición de la sociedad de autores y compositores de México.

Se ha presentado en el Lunario del Auditorio Nacional, el Teatro Metropólitan y Plaza Condesa de la Ciudad de México,

También en Cumbre Tajín en Veracruz y la feria de Puebla, conciertos que han sido destacados para su vida artística.

