Benny Ibarra logra conmover en Jesucristo Súper Estrella

La puesta en escena Jesucristo Súper Estrella regresó en su versión 2024, con parte del elenco anterior, como Benny Ibarra quien interpreta a Jesús, el actor compartió cómo ha sido el volver al teatro con esta historia.

“Estoy muy entusiasmado y contento, porque el mayor reto es hacerlo bien, identificarse con el personaje, disfrutarlo, crecer con él, ya que son los papeles más complejos con los que me he topado en lo emocional, en lo vocal, era un reto grande, pero estoy muy bien acompañado, con grandes estrellas y un equipo de producción con el que he tenido la oportunidad de trabajar gracias a Vaselina”.

Foto: Guillermo O´Gam

Y agregó, “el gran resultado también fue gracias a Nick Evans, el director que vino a montarnos el proyecto y por eso estoy orgulloso, porque esta aventura ya está teniendo frutos muy bonitos para mi, porque lo que más deseaba era que fuera un Jesucristo muy emotivo. En mi opinión la historia lo es, pero no quería que ganara tanta producción, sino que realmente al final la gente saliera conmovida y se logró”.

La ópera rock que se presenta en el Centro Cultural Teatro I, bajo la producción de Alejandro Gou, Erik Rubín y Guillermo Wiechers, con la dirección artística de Armando Reyes, fue ovacionada en su estreno.

Foto: Guillermo O´Gam

Sobre sus pasiones el artista comentó, “claro que la gente me conoce por Timbiriche y luego por mis ocho discos de solista, pero yo crecí en el teatro, crecí con mi madre que es Julissa, una gran productora de teatro, mi padre quien también es un gran actor, director, mi hermano, entonces desde niño fui a acercarme no solamente de manera constante, sino realmente a todo el proceso creativo de producción, traducción, iluminación, diseño de audio, vestuario, escenografía y de utilería. Todos nosotros, hablo de mis compañeros de Timbiriche, crecimos con un entrenamiento de teatro”.

Datos:

Nació el 8 de septiembre de 1970 en Ciudad de México.

En 1998, se reunió con Timbiriche para hacer un tour de 60 fechas en 7 meses.

Se presentaron en 20 ocasiones consecutivas en el Auditorio Nacional .

Benny fue director musical y produjo el álbum en vivo del tour El concierto.

Por Nayely Ramírez Maya

Nayeli.ramirez@elheraldodemexico.com

