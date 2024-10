Claudia Sheinbaum: “La gobernadora Evelyn Salgado tiene todo nuestro apoyo”

"La gobernadora Evelyn Salgado Pineda tiene todo nuestro apoyo, vamos a apoyarla tanto en temas de protección civil, todo lo que requiera incluido también el tema de seguridad", afirmó la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo esta mañana en su conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

La mandataria federal, reiteró su compromiso con el estado de Guerrero, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil para coadyuvar en los esfuerzos para atender los daños y la reconstrucción tras el fenómeno "John", así como en materia de seguridad pública a través de la estrategia presentada esta mañana desde este espacio por el Gabinete de Seguridad Nacional.

Referente al caso de Alejandro Arcos Catalán, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reveló que el alcalde acudió a Petaquillas a una reunión solo. Detalló que salió de Chilpancingo y se fue rumbo a Petaquillas en su camioneta sin escoltas, sin chófer, "sabemos que iba a una reunión específica".

Foto: Gobierno de México

Añadió que: "No iba acompañado, se pierde comunicación en una comunidad y posteriormente se encuentra, horas más tarde se realiza el hallazgo ya del cuerpo sin vida del alcalde". García Harfuch, puntualizó que, al momento, las investigaciones las está conduciendo la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero, pero se ha estado en contacto permanente con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, apoyando en las investigaciones requeridas.

"Vamos a continuar trabajando para para esclarecer este caso y detener a los responsables, por supuesto. Lo que lo que sabemos, obviamente no podemos mencionar todo por la propia secrecía de la investigación", mencionó el secretario de Seguridad Federal. Confirmó que el alcalde Alejandro Arcos Catalán no contaba con protección de la Guardia Nacional, pero tampoco fue solicitada.

"No, no hay ninguna solicitud. Las solicitudes llegan a la Secretaría de Seguridad y se turnan a las áreas correspondientes, a veces a la Secretaría de la Defensa Nacional, a veces a otras instituciones en este caso de la persona referida (Alejandro Arcos Catalán) no había ninguna solicitud de seguridad hacía Guardia Nacional o a la Secretaría de Seguridad", señaló.

Sigue leyendo:

Ricardo Monreal sobre reducción jornada laboral: "Será analizada en las próxima semanas"

Aeropuerto de Mérida reinicia operaciones, anuncia el gobernador Joaquín Díaz Mena