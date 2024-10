Mauricio Tabe buscará convenio con el INE para difundir convocatoria y preparar jueces por libertad

Con la finalidad de evitar “un agandalle” en la conformación del Poder Judicial de la Federación (PJF), Mauricio Tabe, Alcalde de Miguel Hidalgo, anunció que buscará firmar un convenio con el Instituto Nacional Electoral (INE), para emprender una amplia difusión de la Convocatoria y reglas del proceso de selección de jueces y magistrados para que sea la ciudadanía quien decida quiénes ocuparán estos cargos.



En conferencia de prensa, el Alcalde presentó los lineamientos del programa “Jueces por la Libertad”, y dijo que estarán pendientes de la convocatoria que hará el órgano electoral para arrancar con una campaña de difusión y que no sean las minorías las que se impongan.

"Nosotros hemos asumido una responsabilidad pública, es decir, la elección de jueces y magistrados no puede ser un proceso ajeno a las vecinas y vecinos de Miguel Hidalgo y todas las autoridades tenemos que colaborar para fortalecer la independencia del Poder Judicial”, indicó.



Recordó que el pasado 2 de octubre, anunció que, aunque no están de acuerdo con la Reforma, lanzarán dicho programa de “Jueces por la Libertad” porque hay que participar para evitar que “el poder judicial sea capturado o se tenga muy baja participación o literalmente sea un agandalle del gobierno”.



Tabe, detalló que el propósito es que la Alcaldía colabore en la difusión para darla a conocer con las reglas y requisitos y que quienes quieran participar las conozcan y quienes no lo desean, sepan quiénes son los participantes a ocupar un cargo en el PJF.



En segundo lugar, dijo, se darán instrumentos de capacitación para preparar a los perfiles interesados de manera que la integración de estos jueces y magistrados fortalezcan la autonomía del órgano de justicia.



“La virtud de estos jueces de la libertad, será la independencia al oficialismo que es lo que queremos, que se refuercen competencias para poder juzgar, apegados a la Constitución, a la ley y obedeciendo principios de justicia y no de subordinación al poder, porque sino corremos el riesgo de que estos integrantes del Poder Judicial se vuelvan obedientes del dictado y no garantes de la Constitucionalidad”, expuso.



Destacó que en las instalaciones de Miguel Hidalgo, así como en redes sociales y otros medios de comunicación, difundirán los perfiles de los candidatos, con la finalidad que los ciudadanos los conozcan, además de garantizar que haya observancia en el proceso, así como un escrutinio público y evitar que éste sea de minorías oficialistas.



Por otro lado, el titular de Miguel Hidalgo, reveló que en la demarcación que encabeza, en lo que va del 2024 ha habido una disminución del 12% en los delitos de alto impacto, destacando una disminución del 17 % en el número de homicidios con respecto al año pasado, así como una baja de 37 por ciento en las lesiones por arma de fuego con lo que se puede asegurar que la Alcaldía es más segura que hace un año y más que hace tres años .