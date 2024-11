Morena nacional cierra filas con militantes en San Luis Potosí

Con la presencia de la dirigencia de Morena, encabezada por la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional, Luisa María Alcalde Luján; la secretaria General, Carolina Rangel Gracida; y el secretario de Organización, Andrés Manuel López Beltrán, se realizó una asamblea informativa en San Luis Potosí para cerrar filas con la militancia del partido en ese estado.

En el acto, la líder estatal de Morena, Rita Ozalia Rodríguez, reconoció la perseverancia de militantes y simpatizantes del movimiento, quienes han superado retos y adversidades para continuar promoviendo un proyecto que busca construir condiciones más justas y equitativas para toda la población.

Señaló que el trabajo y el amor son las herramientas que han permitido el crecimiento de Morena, siempre enmarcado en los principios fundamentales de: "No mentir, no robar y no traicionar al pueblo", y "Por el bien de todos, primero los pobres".

Destacan importancia de la ciudadanía en la construcción del "segundo piso"

Ambos lemas fueron impulsados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la hoy presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La asamblea también sirvió para resaltar la importancia de la ciudadanía en la construcción del "segundo piso" de la Cuarta Transformación, una labor esencial para continuar avanzando en el crecimiento y bienestar de México.

