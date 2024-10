UANL reconoce vocación de servicio de estudiantes

Hace 50 años se instituyó el servicio social como una función sustantiva de la Universidad Autónoma de Nuevo León para involucrar a los estudiantes en programas de impacto educativo, cultural, económico y social de la entidad.

A medio siglo de distancia, la UANL distingue las acciones de la comunidad universitaria en beneficio de la población con el “Reconocimiento a la excelencia en el servicio social y voluntariado universitario 2024”.

El Rector Santos Guzmán López encabezó esta ceremonia de premiación en el Auditorio de la Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías, para entregar los diplomas y equipos tecnológicos a los ganadores de las seis categorías: inclusión y diversidad, impacto social, innovación y creatividad, docencia, investigación y sostenibilidad.

Foto: UANL

Atestiguaron en el presidio la subsecretaria de Educación Media Superior y Superior de Nuevo León, María del Rosario Nolasco Fonseca, y el director de Servicio Social y Prácticas Profesionales, Javier Sepúlveda Ponce.

Desde 2004, la Máxima Casa de Estudios de Nuevo León honra a prestadores de servicio social y voluntarios. A dos décadas de su instauración, en la presente convocatoria se registraron 60 proyectos desarrollados durante los semestres agosto-diciembre 2023 y enero-junio 2024.

El poder del servicio social y voluntariado

La UANL sigue manteniendo la vinculación con el sector privado y público con proyectos sociales que van a todas partes, beneficiando a distintos sectores de la sociedad, por lo que Guzmán López agradeció a padres de familia y universitarios sumarse a esta noble causa.

“Gracias a las familias que permiten que sus hijos se integren a este tipo de actividades. El servicio social y el voluntariado son pieza clave en la formación de nuestros jóvenes que transitan en nuestras aulas, pues les ayuda a enfrentar retos reales.

“Mi más sincera felicitación a todos los participantes, quienes han dejado una huella positiva en cada rincón en donde han presentado su servicio y han transformado vidas, de modo que seguiremos impulsando y promoviendo estas iniciativas porque creemos en el poder del servicio social y el voluntariado”, indicó el Rector.

Destacan entrega y perseverancia

Liliana Aracely Amaya Torres, ganadora del voluntariado individual 2024, fue la encargada de brindar un mensaje a nombre de los galardonados, en el que resaltó la perseverancia, actitud de servicio, paciencia y entrega, lo que dio como resultado la creación de una comunidad universitaria con vocación de servicio.

“Mi participación en el voluntariado me aportó ser generosa en tiempo y compartir con los demás, así como valorar otras vidas en etapas vulnerables como la adolescencia.

“Hay ocasiones en que los proyectos sociales a veces parece que no sirven o no tienen sentido, que ya has realizado mucho esfuerzo, pero entonces existen personas que pueden creer en ti. Gracias a quienes escucharon mis proyectos y han apoyado esta noble causa”, mencionó.

Servicio Social

Modalidad: Docencia

Ganador: Fatima Isabel Rodarte Hernández

Proyecto: Apoyo en el laboratorio en temas administrativos y asesorías para el alumno

Modalidad: Impacto social

Ganador: Nayla Cristina Hernández Hernández

Proyecto: Divulgación de neurociencia

Modalidad: Inclusión y diversidad

Ganador: Jesús David Aguilar Serna

Proyecto: Coordinación de estrategias inclusivas

Modalidad: Innovación y creatividad

Ganador: Regina Mireles Lankenau

Proyecto: Química de productos naturales

Modalidad: Investigación

Ganador: Cynthia Elizabeth Valenzuela Chapa

Proyecto: Evaluación de la resistencia a la radiación ultravioleta de asilados bacterianos de Cuatro Ciénegas, Coahuila

Modalidad: Sostenibilidad

Ganador: Ricardo Aarón García Chaires

Proyecto: Conservación y restauración de hábitats y especies importantes

Voluntariado Universitario

Modalidad: Individual

Ganador: Liliana Aracely Amaya Torres

Proyecto: Seguidores del bien

Modalidad: Grupal

Ganadores: Ximena Jazid Hernández Oliva

Fatima Abigaíl Pérez Torres

Brisa Lizeth Galván Ovalle

Karyme Dalay Padrón Villegas

Proyecto: Resplandor

Sigue leyendo:

Detienen a "El Max", operador de El Mayo Zambada, tras enfrentamiento en Culiacán; dejan volantes llamando a derrocar al gobierno

Hispanos tuvimos mejores ingresos durante la administración de Donald Trump: Jaime Florez