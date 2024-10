Entrega UANL medalla “Dr. José Eleuterio González” 2024

Por sus contribuciones en el área de la salud en beneficio de la sociedad a nivel regional, nacional e internacional, la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) entregó la Medalla “Dr. José Eleuterio González” a tres personalidades de la medicina y el deporte.

El Rector de la UANL, Santos Guzmán López, impuso la presea al cirujano Rogelio Salinas Domínguez, el torero Eloy Américo Cavazos Ramírez y al especialista en quemaduras Ludwik Krysztof Branski, este 17 de octubre, en el Teatro Universitario del Campus Mederos.

Durante la ceremonia los homenajeados también recibieron un diploma y previamente develaron una placa con su nombre al interior del recinto universitario, que reconoce sus valiosas aportaciones a la ciencia, la educación y la medicina.

En la undécima edición, el ejecutivo universitario felicitó a los tres acreedores de la prestigiada medalla. Señaló que, a través de los años, la presea se ha encargado de reconocer y honrar a quienes han recolectado méritos a través del ejercicio profesional en el área médica y a quienes han dedicado su vida al servicio de la comunidad.

Los personajes laureados se integran a la comunidad universitaria para juntos alentar la flama de la verdad

Créditos: Especial

“El objetivo de esta medalla es reconocer y honrar a quienes se hayan distinguido por los méritos desarrollados durante su vida profesional en el área de la salud y en beneficio de la sociedad. En esta ocasión nos sentimos orgullosos de poder reconocer la brillante trayectoria de tres galardonados cuyas contribuciones han trascendido fronteras e impactado a la comunidad de manera tangible y duradera.

Guzmán López reiteró que, mediante esta medalla, los personajes laureados se integran a la comunidad universitaria para juntos alentar la flama de la verdad y seguir posicionando a la Máxima Casa de Estudios de Nuevo León como una de las mejores del país.

Atestiguaron la ceremonia en el presidio la Secretaria de Salud de Nuevo León, Alma Rosa Marroquín; la diputada Presidenta del H. Congreso de Nuevo León, Lorena de la Garza Venecia; el director de la Facultad de Medicina y del Hospital Universitario, Oscar Vidal Gutiérrez; secretarios y abogado de la UANL y subdirectores de la Facultad de Medicina y HU.

El Doctor José Eleuterio González es considerado Benemérito del Estado. Su espíritu humanista, respeto hacia la vida y preocupación por los necesitados fungió como factor para sembrar su sabiduría en el estado de Nuevo León mediante la fundación de la Facultad de Medicina hace 165 años.

Egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Rogelio Salinas Domínguez inició su carrera como docente a partir de 1973 en su alma máter.

“Me siento muy halagado de poder recibir este premio, es una gran sorpresa para mí. Durante toda mi vida me he dedicado a atender pacientes en el hospital y estoy muy contento con lo que me ha dado la vida. El poder enseñarles a mis alumnos después de más de 50 años de labor académica es algo que me mantiene con vida y es como quiero que me recuerden”, manifestó.