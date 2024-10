Comparten en UANL conocimientos sobre el ciclo de vida del concreto

Desde sus orígenes, el concreto ha fungido como un material fundamental en la construcción y en la sociedad. Sus características de resistencia, durabilidad, versatilidad y bajo mantenimiento lo hacen uno de los materiales fabricados por la humanidad más utilizados en el mundo desde aproximadamente nueve mil años.

En la actualidad, el concreto tiene mucha relevancia socioeconómica en el mundo, debido a que muchos de los hogares son edificados a base de este material. Su apariencia estética y precio económico en comparación con otros materiales hacen que sea la base predilecta para la construcción de viviendas en el país.

Foto: UANL

En este contexto, expertos de Europa, Norteamérica y Medio Oriente se reúnen en la Universidad Autónoma de Nuevo León para compartir avances de investigación, participar en la formación de capital humano altamente especializado con estudios de posgrado, así como la certificación con protocolos y normas de calidad internacional.

Ofrecen curso internacional sobre el concreto

En el marco de su 91 aniversario, la Facultad de Ingeniería Civil de la UANL y la plataforma International Union of Laboratories and Experts in Construction Materials, Systems and Structures (RILEM) imparten el curso “Concrete Life Cycle”.

Alejandro Durán Herrera, responsable del departamento de Tecnología del Concreto del Instituto de Ingeniería Civil (IIC), informó que estudiantes de posgrado y expertos de la industria local asisten al curso que se realiza en el Centro de Investigación e Innovación de Materiales de la Construcción del IIC para conocer el ciclo completo de vida del concreto, desde su elaboración hasta su destrucción.

“Abrimos este curso a profesionales para que también nuestra industria local del concreto se beneficie sobre el desarrollo científico y tecnológico que rodea a este material. Mediante este curso vamos a tener a la mano información actualizada que está en la frontera del conocimiento a través de profesores nacionales e internacionales”, expresó el profesor e investigador de la UANL.

Del 12 al 18 de octubre, profesores provenientes de Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Israel y México comparten sus conocimientos en ponencias sobre la hidratación del cemento, estudio de sus propiedades mecánicas, análisis del ciclo de su vida útil, entre otras.

El especialista de la Facultad de Ingeniería Civil destacó que, a través de expertos de todo el mundo, será posible la transferencia de conocimiento que contribuya a la formación de profesionistas competitivos en estos temas.

“El objetivo principal de nosotros es brindar todo ese conocimiento que es muy especializado a través de profesores expertos que trabajan día a día en estos temas. El conocimiento es muy benéfico para nuestros estudiantes y profesionales de la industria ya que brinda información actualizada que convierte a un profesionista en uno muy competitivo”, informó.

Aunado al aprendizaje acerca de su ciclo de vida, el curso ofreció a sus estudiantes un módulo con certificación a nivel internacional sobre pruebas no destructivas del concreto, el cual instruye sobre los tests que se utilizan de manera común para verificar la resistencia a la compresión del concreto y asegurar su desempeño estructural.

Importancia del concreto

Para el doctor en ingeniería de materiales de la UANL y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), el papel que juega el concreto en la sociedad es de gran relevancia en la actualidad. Su versatilidad permite la edificación de puentes, carreteras, túneles, presas, mobiliario exterior e interior y losas prefabricadas.

“Basta con mirar a nuestro alrededor para ver la importancia económica y social que tiene este material. Todas las estructuras que vemos hoy día aquí en Monterrey y en el mundo están fabricadas a base de concreto y como es un material muy resistente tiene una gran variedad de aplicaciones”, destacó.

Un material en constante investigación

La revolución en el mundo del concreto, impulsada por los avances tecnológicos y una mentalidad sustentable, hace que las innovaciones en este rubro se presenten a pasos agigantados.

Desde estudios que analizan la posible autorregeneración del concreto, su impresión en tercera dimensión, hasta la creación de un tipo de concreto sustentable mediante la incorporación de materiales reciclados para la reducción de la huella de carbono en su producción son algunos de los proyectos de investigación basados en este material que en un futuro redefinirán los límites que existen en la construcción.

Durán Herrera indicó que las características del material permiten que hasta hoy se busque su mejora tecnológica para seguir mejorando su desempeño en las construcciones venideras.

“Es un material que está en constante investigación para su mejora tecnológica. La sociedad depende mucho de él y tenemos la certeza de que a futuro nos ofrecerá muchas posibilidades para seguir mejorando su desempeño en las edificaciones”, dijo.

Tal es el caso de esta jornada académica que la UANL realiza de manera coordinada con la plataforma International Union of Laboratories and Experts in Construction Materials, Systems and Structures (RILEM).

Fundada en 1947, RILEM es una asociación cuyo objetivo es promover el avance del conocimiento científico en el campo de los materiales y estructuras de construcción.

Ponentes nacionales e internacionales

Daman K. Panesar

Department of Civil and Mineral Engineering

University of Toronto

Dimitri Feys

Architectural and Environmental Engineering

Missouri University of Science and Technology Department of Civil Architectural and Environmental Engineering

R. Douglas Hooton

Department of Civil and Mineral Engineering

University of Toronto

Jason Weiss

School of Civil and Construction Engineering

Oregon State University

Konstantin Kovler

Faculty of Civil and Environmental Engineering

Technion – Israel Institute of Technology

Ole Mejlhede Jensen

Department of Environmental and Resource Engineering

Technical University of Denmark

Pedro Castro Borges

CINVESTAV-IPN Unidad Mérida

Alejandro Durán Herrera

Facultad de Ingeniería Civil

Universidad Autónoma de Nuevo León

Héctor Gerardo Pérez Trinidad

Director de Operaciones y Marketing

Germann Instruments USA

Lucio Guillermo López Yépez

Responsable del área de investigación del Departamento de Tecnología del Concreto de la Facultad de ingeniería Civil

Universidad Autónoma de Nuevo León