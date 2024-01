Historia de ficción

Un día Francisco Martín Moreno se cansó, no de escribir, ni de trabajar, sino de la rutina y de analizar la vida política mexicana. Ha escrito más de 25 novelas históricas y más de cuatro mil columnas en periódicos y revistas, y dedicó más de diez años a un programa televisivo. Su amplia producción lo convirtió en uno de los autores más leídos en México. Después de tanto, ¿qué más había por explorar? En la ficción encontró nuevos desafíos.

“Me sentía fatigado, cansado. Me cuestioné si había otras cosas que podía hacer, quería regalarme un caramelito, regalarme un paréntesis, un espacio. Esta sensación se juntó con que me harté también de la toxicidad política. Llegó un momento en el que pensé que ya no quería escribir sobre los políticos, ni sobre Cortés, ni sobre Pancho Villa y me regalé una novela, no sabes que feliz me ha hecho. He sido brutalmente feliz redactando este libro, libre, todo inventado, todo ficcionado, todo novelado. No hay un personaje que se puede identificar con la vida real, con la historia o con la política, todo es producto de mi imaginación y me divertí muchísimo, muchísimo, no te puedas imaginar y aprendí mucho de mí,” dice en entrevista con Cúpula.

Créditos: (Alfaguara)

Así nació Dime que no es cierto (Alfaguara, 2023), cuyo protagonista es Alonso Roel, un poderoso magnate de la construcción, padre de un exitoso chelista y de una genial pintora, que lo tiene todo, no sólo gracias a su trabajo y a sus habilidades, sino también a que nunca pasa por debajo de una escalera, ni deja un sombrero encima de la cama y a otros rituales que dicta la superstición. Sin embargo, en un momento se cuestiona cuál es el sentido de la vida y, motivado por el consejo de un amigo, busca la respuesta en una bruja, quien le asegura que su esposa le es infiel.

“Este hombre, que nunca pasa la sal de mano a mano, escucha que la bruja le asegura que su mujer lo engaña con otro hombre y se desquicia, busca otra opinión y cuando le leen la mano le vuelven a decir que su esposa es infiel, enloquece, se pierde, un hombre tan seguro de sí mismo, tan poderoso, se deshace, se confunde, se destruye y no sabe ni qué hacer, le pone investigadores a la señora, hackea sus cuentas del teléfono, hasta le pone espías para ver si va al salón de belleza. Así empieza una venganza terrible, una pasión desbordada, violenta e irascible”, detalla el escritor.

En el centro de la novela, añade, está una pregunta: ¿Quién cree que tiene la fórmula para saber de qué se trata todo esto de vivir? “Me lo he preguntado y ahora lo que quiero es escapar de la rutina”, comparte.

Por Alida Piñón

