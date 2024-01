ADIP destaca la instalación de 200 puntos WiFi en paraderos de la CDMX

A través de su cuenta de "X", la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), resaltó la implementación de más de 200 puntos de WiFi en los Centros de Transferencia Modal (CETRAMs) como parte de la estrategia implementada por anterior administración de la CDMX al mando de Claudia Sheinbaum (diciembre del 2018 a junio del 2023).

La precandidata única de Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) señaló en repetidas ocasiones durante su etapa en la gobierno de la Ciudad de México la importancia de otorgar derechos fundamentales en la capital del país como a la educación, cultura, internet, entre otras cuestiones.

En las últimas semanas, la ADIP destacó la habilitación de estos puntos, así como el proyecto de conectividad de la Ciudad de México bajo la red CDMX Internet para Todos, impulsado por Claudia Sheinbaum. En total existen 33 mil 268 puntos en la capital del país, de acuerdo con la dependencia.

La dependencia realizo un recorrido por CETRAM Pantitlán. Foto: Captura de pantalla ADIP.

ADIP destaca acceso a internet como derecho

En primera instancia, la iniciativa fue enviada por Claudia Sheinbaum al Congreso de la Ciudad de México para garantizar como derecho constitucional el acceso a internet de banda ancha en todos los espacios públicos de la capital. Tras ser aprobada en agosto del año pasado, las autoridades capitalinas fueron avanzado en la instalación de esta infraestructura.

“Esta es la primera reforma de su tipo en el mundo, no existe ninguna otra ley, mucho menos de nivel constitucional, que garantice no solo que el internet es un derecho, sino que obliga a las autoridades a generar las condiciones para el cumplimiento de ese derecho", señaló José Merino ex titular de la dependencia.

La CDMX cuenta con diversos puntos WiFi. Foto: Archivo.

Por su parte, Martí Batres, actual jefe de Gobierno, indicó que no tener acceso a internet significa desigualdad, por tal motivo y sobre todo no tener acceso a un conjunto de conocimientos, por tal motivo, celebraron esta iniciativa que los obliga a crear la infraestructura necesaria para garantizar este derecho.