Issa López, la primera mexicana en hacer cine de terror, asegura que las mujeres son mejores en el género

Desde que era niña, Issa López sabía que quería hacer cine y con el tiempo descubrió que lo suyo era el terror, de hecho se convirtió en la primera mexicana en rodar un filme en este género, “Vuelven” (2017), y su pasión por éste ahora la llevó a dirigir la cuarta temporada de la serie estadounidense “True Detective”.

Issa se volvió fanática de este tipo de historias por las leyendas que las diferentes nanas que tuvo en su infancia le contaron, porque ella y su hermana eran muy traviesas y no las toleraban mucho, pero en cuanto una nueva niñera llegaba, la interrogaban sobre las fábulas que se sabían. Por eso, considera que son las mujeres las que pueden desarrollar mejor el género: “Somos las que tenemos la posibilidad de contarnos las historias generacionales, bueno, actualmente los padres han cambiado y ya se involucran en esa parte, pero poner a dormir a los hijos, durante muchos años fue el departamento de las mujeres. Entonces era de lo más natural que en algún momento fuéramos las que nos convirtiéramos en las contadoras de historias para todos nosotros.

Fue a los 90 cuando entró al mundo del entretenimiento, dirigiendo y escribiendo episodios de series o novelas; su paso al séptimo arte fue con el guion de la cinta “Ladies' Night” (2003), una comedia romántica de la que no está tan orgullosa, y aunque sabe que esta oportunidad en parte fue por cubrir esa cuota de género, la supo aprovechar bien, porque tras su éxito, pudo hacer historias más profundas como “Efectos secundarios” (2006).

“Mi primera cinta es malísima, porque no la dirigí, pero recibí esa chamba porque soy mujer porque era una comedia romántica, y entonces -como las mujeres somos románticas-, me la dieron, pero definitivamente fui objeto de discriminación positiva, pero de ahí me agarré y la siguiente película sí la dirigí, y no necesariamente es feminista”, afirmó López.