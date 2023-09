Jesús María Tarriba Unger: ‘Claudia y yo, instante que se propagó’

Es doctor en Física por la Universidad Nacional Autónoma de México e hizo una estancia doctoral en la Universidad de California en Irvine. Obtuvo el premio Weizmann a la mejor tesis doctoral. Cuando terminó el doctorado, al igual que otros jóvenes doctores en Física, se fueron a trabajar a la banca, ya que iniciaba entonces el desarrollo de derivados financieros de gran complejidad que aplican las ecuaciones del movimiento browniano que se desarrollaron para la física estadística por Einstein.

Años más tarde trabajó en Banamex y posteriormente se mudó a Madrid, España, donde residió 18 años para trabajar en Banco Santander.

Sereno, pero contundente, Jesús María Tarriba Unger, pareja de Claudia Sheinbaum, coordinadora Nacional de la Defensa de la 4T, asegura para Heraldo Media Group en la sección Perfiles que su trabajo y honestidad han sido la clave para mantener integridad moral; pues ha sido investigado y evaluado por todas las instituciones y empresas, nacionales e internacionales, en las que ha laborado.

“Yo cuando entro a Santander me invitan a Estados Unidos, a Nueva York; ahí tuve que pasar el filtro de los americanos para que me dieran la visa de trabajo, te investigan todo. Luego, cuando voy a España, tengo que pasar el filtro español, que no fue fácil. Me pidieron certificado de no antecedentes penales. Y cuando entré al Banco de México, no se diga, hasta por detector de mentiras tuve que pasar. A estas alturas de mi vida, debo estar más investigado, tanto por los buenos como por los malos”.

El especialista en modelos de riesgo financiero, a quien sus pares se refieren como un hombre de ideas innovadoras, distinguido además por su dirección de equipos de profesionales altamente calificados, prefiere cerrar el tema con una alusión a Mario Benedetti: “Claudia y yo, codo a codo, somos mucho más que dos”. La sonrisa le nace discreta, pero se amplifica para reflejar su entera tranquilidad.

-“¿Y sobre este tipo de temas, política, cultura, habla con la doctora Sheinbaum?”- se le preguntó.

“Sí, claro. Yo nunca he sido activista político ni político profesional, pero siempre me interesó la política. Por eso soy de los que siempre lee los periódicos; he leído bastantes libros de política. Me gusta la historia en general. Entonces sí, hablamos bastante, pero hablamos de muchas otras cosas también”.

Sobre lo que viene en esta etapa de su vida, si Sheinbaum ganara la Presidencia, Jesús María Tarriba no se ve en un cargo público ni como acompañante oficial. “De entrada no creo que me lo pida, pero si me lo pidiera, probablemente le diría que no. Tengo mi vida profesional y estoy muy a gusto en mi trabajo, pero tendría todo mi apoyo como presidenta”.

Él se ve únicamente como su pareja, con la que puede hacer duetos tocando la guitarra y nada más, pues rechaza expresiones como “Primer Caballero”. En la charla, se sonroja al recordar la fecha en que dio inicio su nueva relación con Sheinbaum, el 31 de diciembre de 2016.

“Me da mucho orgullo estar con ella y la voy a ayudar en todo lo que pueda. Es una mujer muy inteligente. Admiro su capacidad de trabajo y principalmente su disciplina, ¡ya quisiera yo! Es una mujer extremadamente disciplinada, de principios, muy honesta y genuinamente preocupada por la gente”.

Esta admiración, confiesa, viene desde la universidad. “A mí siempre se me hizo muy guapa e inteligente. Como líder estudiantil ella era un personaje en ese momento y llevaba las asambleas generales, una especie de democracia participativa. Siempre la veía con curiosidad y luego coincidimos en una materia. Le tocó sentarse a mi lado y fue entonces que empezamos una amistad. Luego me la encontraba en reuniones y poco a poco empezamos a andar. Fue muy espontáneo, yo creo que hasta sin palabras”.

“Para enamorarse basta un instante y en un instante puedes vivir toda una vida. Así también, Claudia y yo fuimos un instante que se propagó en el tiempo, entretejido por la amistad, la admiración mutua y el respeto recíproco. Eso fue lo que nos mantuvo unidos a través del laberinto de la vida”, dijo.

Tarriba aprovecha el tiempo libre que tienen cuando la agenda de la doctora lo permite. “Hablamos de ciencia, de literatura. A veces cantamos, hacemos duetos”.

-“¿Para cuándo la boda?”, se le preguntó.

“La que tiene la agenda muy apretada es ella. Siempre le he dicho ‘oye, tú me tienes que decir cuándo, porque así me digas un día antes yo ya lo arreglo’. Sería algo muy discreto”.

EXPERIENCIA

1.- Es Doctor en Ciencia Física por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

2.- Obtuvo el premio Weizmann de ciencias exactas en 1994, que otorga la academia mexicana de ciencias.

3.- También realizó una estancia doctoral en la universidad de California, en Irvine.

4.- Tras el doctorado, se fue a la banca, donde aplicó el desarrollo de derivados financieros.

5.- Fue Director de Gestión de Riesgos en Banco Santander, España, durante 16 años.

6.-Laboró como analista cuantitativo en Banamex de 1994 a 1997.

7.-Representante de la División de Riesgo en el proyecto de Capital Económico en Grupo Santander.

8.- Actualmente se desempeña como especialista en riesgos financieros del Banco de México.

Por Blanca Becerril

