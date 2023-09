Abi Cruz Martínez, la primera mujer piloto del agrupamiento cóndores de la SCC-CDMX

Desde hace aproximadamente un mes, los cielos de la Ciudad de México son resguardados por una mujer. Su nombre es Abi Génesis Cruz Martínez, quien pasará a la historia por ser la primera mujer piloto de la Dirección Ejecutiva de Servicios Aéreos Cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

“Es muy gratificante”, aseveró la jefa de pilotos sobre ser la primera mujer en obtener este puesto dentro de la agrupación. “Han pasado muchos años desde la creación de la secretaría, y el que me hayan dado la oportunidad... y aparte que vengan más mujeres, es una gran es una responsabilidad, en donde voy a dar lo mejor de mí”.

(Créditos: Leslie Pérez)

Abi Génesis lleva poco más de un mes en el agrupamiento de Cóndores, en donde, al llegar, una de las cosas que más le impactó fue el número de mujeres que forman parte de la institución. “El lugar de la mujer en la secretaría es bastante amplio. El día que entré y empecé a ver a varias compañeras, desde paramédicos hasta personal de oficina, se me hizo muy interesante porque hay muchas mujeres en el agrupamiento, sólo faltaba un departamento y bueno, ya lo cubrimos”, contó la piloto con una sonrisa en el rostro.

“El viaje hacia el enamoramiento que tuve con los helicópteros fue cuando tenía diecinueve o veinte años. Me tocó ver un helicóptero precisamente de un agrupamiento policiaco que pasaba encima de mi departamento de ese entonces”, recordó la joven originaria de Acapulco, Guerrero.

(Créditos: Leslie Pérez)

“Cuando empecé a sentir que venía un helicóptero (porque no sé si te ha tocado que se siente como vibra y más si va muy bajito). Era un helicóptero grande y dije ‘ ¿qué está pasando?’, me asomé a mi balcón y justo iba saliendo el helicóptero, volteé y me saludó una persona que venía en el helicóptero, era un artillero me parece y dije ‘yo quiero y no solo quiero subirme a un helicóptero así nada más como pasajero, sino que quiero ser la responsable de que el helicóptero haga todo lo que pueda hacer”; fue esa determinación la que llevó a la joven a iniciar su formación profesional en la Escuela de Aviación Mexicana, especializándose en materia de helicópteros, misma que cursó en dos años.

Control, adiestramiento y teoría fueron algunos de los aprendizajes que obtuvo durante su carrera, además de cumplir con sus primeras 40 horas de vuelo, las cuales complementó con seis meses de estudio teórico y 69 horas de vuelo.

Al cuestionar a la elemento de los Cóndores sobre cómo es un día de trabajo, contesta con firmeza: “Es como el de una persona normal, que se levanta en las mañanas, se va a su trabajo, cumple con sus funciones, sólo que aquí mis funciones son volar un helicóptero”; sin embargo, Abi resalta que al llegar al hangar, tiene que estar lista ante cualquier llamado que surja. “… una ambulancia, un sismo, una persecución. A veces volamos, a veces no y es prácticamente eso”.

(Créditos: Leslie Pérez)

En estas semanas que Cruz Martínez lleva Cóndores, ya han surgido llamados que ha tenido que atender, “hemos tenido ambulancias más que nada”, de los que resalta “la premura con la que se atienden ese tipo de vuelos es impresionante, ya que puedes apoyar a alguien que lo necesita en menos de cinco minutos y dejarlo en el lugar que requiere para que se salve una vida y eso para mí fue bastante impresionante la primera vez, y gratificante el saber que la vía para ayudar a alguien es la pasión que tengo”.

Es originaria de Acapulco, Guerrero.

Tiene 29 años de edad.

Estudió en la Escuela de Aviación Mexicana.

La primera vez que piloteó un helicóptero fue en Campeche.

Se encuentra en capacitación para el manejo de dos aeronaves más.

5 años de experiencia tiene como capitana.

AGRUPAMIENTO

23 elementos son mujeres.

92 hombres forman parte de los cóndores.

