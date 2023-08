Ricardo Monreal muestra respeto al resto de las "corcholatas" de Morena

Los aspirantes a la Coordinación de la Defensa de la Transformación continuaron sus acercamientos con ciudadanos en Nayarit, Reynosa, Nuevo León, Acapulco y Ciudad de México donde abordaron de nuevo el tema de los libros, pero también hubo un reconocimiento a las corcholatas.

En el día 46 de la gira, Ricardo Monreal estuvo en Nayarit donde descartó que esta contienda de corcholatas haya un favorito o favorita. “No, no creo. Confío en que el proceso sea democrático”.

Incluso admitió: “Tengo mucho respeto por los tres de Morena, también por los otros compañeros… tengo respeto por Marcelo Ebrard, que está en esta carrera y que somos amigos y compañeros, para mí un político experimentado.

“Tengo respeto por Adán Augusto, que viene de atrás, quizás sea el que haya crecido más en las encuestas ...y tengo mucho respeto también por la exjefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Para mí, la doctora Claudia hizo un buen gobierno, y llevó a darle tranquilidad social a la Ciudad”.

En Nuevo León, Claudia Sheinbaum, aseguró que hoy en día hay mayor apertura en los libros de texto. “Tengo que ser franca, no he leído los libros de texto, pero lo que sí he leído muchas de las opiniones, tanto de quien hizo los libros de texto, al propio Presidente de la República y a otras personas que han estado hablando”.

Consideró que “hoy se abren muchas cosas en los libros de texto que es importante abrir al conocimiento de los niños y las niñas. Enfatizó que el humanismo siempre debe ser parte para la educación de los niños y niñas.

En este tema, Gerardo Fernández Noroña, llamó a las corcholatas a cerrar filas en torno a AMLO.

Luego se refirió a la muestra que se utilizará para la encuesta nacional que definirá al coordinador nacional del defensa de la 4T, y dijo que será de 7 mil 500 cuestionarios en todo el país, entre el sondeo de Morena y los de las cuatro casas que realizarán las encuestas espejo.

En Coyoacán, Adán Augusto López dijo que con politiquería pretenden detener el proyecto educativo de la Cuarta Transformación que impulsaron 30 millones de votos en 2018.

De gira en Acapulco, Marcelo Ebrard presumió que en todos los cargos que ha ocupado los ha desempeñado bien. “Yo no sé fallar, todo lo que he hecho en la vida, lo hago bien cuando me encargaron negociar con Trump negocié y no nos puso aranceles, nos pidieron traer las vacunas las trajimos”, dijo.

Y Manuel Velasco emitió un comunicado en el que destacó: “Hay que hacer a un lado la polarización que no le sirve a nuestro país y buscar puntos de coincidencia” y justo eso “es lo que estamos planteando”, dijo.

Con información de Karina Cancino, Misael Zavala, Elia Castillo, Carlos Navarro, Karla Benítez, Noemí Gutiérrez y Paris Salazar

