Aseguran que el Paquete Económico 2024 garantizará una transición ordenada

Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aseguró que el Paquete Económico 2024, que deberá presentarse el 8 de septiembre, garantiza finanzas sanas, crecimiento económico y una transición ordenada.

En entrevista tras clausurar la Primera Semana Fintech, aseguró que el último paquete económico, “no traerá sorpresas, no habrá miscelánea fiscal” y seguirá los mismos lineamientos con los que se han elaborado los anteriores presupuestos, dijo.

El funcionario reiteró que no lo considera un paquete optimista porque México ha venido creciendo entre 3 y 4 por ciento y ya presenta un cambio estructural de crecimiento, que ahora además se ha visto impulsado por la Inversión Extranjera Directa (IED) y la relocalización de empresas (nearshoring).

De tal manera, apuntó que el paquete presupuestario para 2024 contendrá “una política de endeudamiento estable, es lo que hemos repetido durante los últimos cinco años y para el último programa económico que hará esta administración la deuda seguirá anclada.

“No habrá sorpresas en términos de reformas fiscales; no se está tocando la estructura fiscal, no hay ajuste en los impuestos, no se suben prácticamente se mantienen iguales” aseguró Yorio.

Con estas directrices, afirmó: “el presidente Andrés Manuel López Obrador ya marcó los lineamientos para una transición financiera ordenada, lo cual implica que hemos venido refinanciando la deuda para poder entregar a la siguiente administración finanzas sanas, esto es, una transición ordenada”.

PAL