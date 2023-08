Desde Achilles México, Teresita Robledo acompaña e impulsa a atletas con alguna discapacidad

En la línea de salida de una carrera atlética, destaca un grupo de personas, todos con playera color amarilla fosforescente, entre la multitud está Teresita Robledo, sus ojos los lleva tapados con un antifaz, en esta ocasión correrá cinco kilómetros con la confianza depositada en un guía.

Suena el disparo de salida y la mujer de 38 años de edad empieza a correr con zancadas altas y desconcertada por no poder ver el camino, al avanzar algunos metros toma confianza y empieza a disfrutar la carrera, entre Teresita y su acompañante sólo los une una cinta que cada uno toma de la mano, esta competencia a ciegas es parte del entrenamiento que reciben los futuros corredores guías.

(Créditos: Arturo Vega Vivanco)

“Siempre me ha gustado correr y en una carrera inclusiva me encontré a una persona con discapacidad visual y su guía, y me pregunté: ‘¿cómo puedo llegar a hacer eso?’, fue una motivación, ayudar y retarme”, comentó Teresita en entrevista para Mente Mujer.

Liderar un equipo de 65 atletas con discapacidad y 90 guías no es una tarea sencilla, para lograrlo se necesita tiempo y sobretodo empatía. Teresita Robledo es coordinadora de Achilles México, una organización que transforma la vida de personas con discapacidad a través de programas deportivos y que pertenece a Achilles Internacional.

“Nosotros caminamos, trotamos, corremos o rodamos en binomios, cada atleta con discapacidad establece su meta, no hay limites. A partir de esos objetivos los acompañamos para mejorar ritmos y tiempos”, explicó.

Coordinar no sólo implica buscar espacios ideales para entrenar en la Ciudad de México o convocar a guías voluntarios, también es buscar apoyos para terapias físicas con expertos en medicina del deporte, nutrición y una serie de servicios que se requieren para preparar una competencia.

(Créditos: Arturo Vega Vivanco)

“Una persona que quiere caminar para mejorar su salud requiere al menos 400 horas de servicio voluntario al año, mientras que una persona que quiera correr medio maratón y maratón necesita mil 200 horas de servicio”, tiempo que pocos están dispuestos a ofrecer para ayudar a alcanzar el sueño de alguien con quien nunca ha convivido.

Además de coordinar a este equipo de atletas y entrenar con ellos, Teresita es consultora de emprendimientos sociales y dirige un equipo de ventas digitales. Por su dedicación ha logrado que algunas personas con discapacidad visual compitieran en maratones de Chicago, Boston, Berlín y Nueva York, además del Maratón de la Ciudad de México.

(Créditos: Arturo Vega Vivanco)

“Somos capaces de transformar entornos, ser guía es una forma de impactar al mundo, son regalos que podemos vivir y compartir con las personas”.

El equipo de atletas con discapacidad se conformó en 2014 y para 2017 se afiliaron oficialmente a Achilles Internacional.

Los primeros atletas de Achilles México tenían discapacidad visual, ahora hay personas con discapacidad auditiva, intelectual, motriz, personas con autismo y Síndrome de Down.

Este año siete atletas correrán el Maratón de la Ciudad de México y ocho más competirán en Chicago, Nueva York y Berlín.

Para ser guía ofrecen un curso de capacitación y las personas con discapacidad que nunca han hecho ejercicio pueden entrar a la “escuela para correr”.

Cuentan con un programa llamado “Amigos”, para recibir donaciones de terapias, ropa y tenis deportivos o viajes.

155 personas lidera Teresita.

PAL