Los productores son una fortaleza, afirma Víctor Manuel Villalobos

A poco más de 13 meses que concluya la actual administración federal, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, se siente honrado y satisfecho profesionalmente estar al enfrente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), en un entono que no ha sido fácil para México ni para el resto del mundo.

Y es que, más allá de la pandemia, el conflicto bélico en Ucrania, los factores ambientales que han impactado directamente a la agricultura, destacó que el sector agrícola mexicano sigue creciendo gracias a sus productores.

Resaltó el mérito de los productores en el crecimiento del sector, pues ha permitido a México escalar en el contexto internacional, como un país formal, serio, respetado para la oferta de alimentos y que de ser el decimosegundo productor del mundo subió al onceavo lugar.

Además de hacer un reconocimiento el ser el séptimo país exportador de alimentos del mundo y este año, como cierre de toda esta actividad productiva, lograr la producción de 300 millones de toneladas de alimentos.

“De modo que, en un breve resumen, a mí me ha tocado ser partícipe claramente en todo este proceso, de estos temas que definitivamente han impactado, algunos negativamente y algunas para bien, pero que, a final de cuentas, con satisfacción de que el sector está produciendo y es un importante motor del desarrollo del país”, destacó en entrevista con Javier Solórzano, para la sección Perfiles, en Heraldo Media Group.

Además, el trabajo en un país rural y con vocación agrícola hecho a lo largo de cinco años, pues es el único secretario en mantenerse en el gabinete desde el inicio de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, ha venido a abonar y evitar que se tenga una crisis adicional a las que se han padecido.

“Aquí (en México) los alimentos están asegurados, de calidad, al alcance de la población mexicana. También cumplimos con nuestro compromiso de todos los convenios y contratos de exportación”, manifestó.

México exporta productos de agricultura, ganadería, pesca y acuicultura a 191 países, con una alta proporción a Estados Unidos, con aproximadamente 70 por ciento, y con una interdependencia de un mercado que de alguna forma se ha venido integrando.

Si bien es cierto, comentó, en Brasil y Argentina están por arriba del país en productividad, el mercado nacional va en el camino correcto.

“La gran estrategia de México, que yo he trato de impulsar mucho, es que somos un país rico en su diversidad, más no en una sola vocación. Entonces, en tanto el país continúe siendo megadiverso en términos de lo que la naturaleza nos dio, y abocados a ofrecer esto a nuestra sociedad y al mundo, para mí eso es lo que debemos seguir apoyando”, apuntó.

A decir de Víctor Villalobos este periodo se ha ido “rapidísimo”, ya que se encontraba en Costa Rica, en la dirección del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, organismo especializado de la OEA, cuando recibió la llamada de Andrés Manuel López Obrador para platicar.

“Fue una plática muy agradable, en su casa y obviamente él tenía información de un servidor y me preguntó que cómo me iba, que cómo estaba mi trabajo y yo le expliqué y de alguna forma yo tenía, ya pensando en mi salida del IICA, algunas ofertas, obviamente no las comenté, pero al final, Andrés Manuel López Obrador me dijo: me gustaría que sí yo ganó las elecciones que tu fueras parte de mi gabinete como secretario de Agricultura, no lo pensé”, señaló el funcionario.

A poco más de un año de que llegué un nuevo gobierno, reconoce ser muy endeble para la política, su perfil es técnico y es donde se siente a gusto y muy honrado, primero, por haber sido electo por el jefe del Ejecutivo para acompañarlo en este gobierno.

Destacó haber trabajado en el sector agrícola fuera de los tintes políticos del pasado, ya que es un sector complejo, claramente con una cobertura nacional muy importante, con una población rural grandísima y proclive a ese tipo de intereses.

“Siempre me mantengo en la parte técnica, así lo he hecho y no veo por qué me tenga que salir”, aseveró.

Entre las metas que se impuso Víctor Villalobos Arámbula están el incremento del rendimiento de los granos, o sea, el rendimiento nacional, “entregar datos duros respecto a lo que recibimos la Secretaría de Agricultura y cómo la estamos entregando, en función de lo que se ha hecho”.

