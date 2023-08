México y EU, relación sin precedentes: Bárcena

Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Relaciones Exteriores, aseguró que, aunque hay 'focos rojos' en la relación entre México y Estados Unidos se tienen “mecanismos para ordenar la relación” como el T-MEC, además de la colaboración estrecha entre los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden.

“Hay cosas que ajustar en la relación comercial. Para mí un 'foco rojo' es el tema laboral, ahí tenemos también que mirar cómo podemos abordar este tema mejor. Pero hay mecanismos bien desarrollados entre México y Estados Unidos. El Entendimiento Bicentenario me parece una cosa muy potente”, afirmó en entrevista con Javier Solórzano, para la sección Perfiles, de Heraldo Media Group.

La funcionaria aseguró que en nuestro país no se producen los precursores químicos para fabricar drogas, y resaltó el combate que México y Estados Unidos realizan contra el tráfico de drogas y armas, éstas últimas a través de un rastreo.

“Y eso es lo que sí creo que está funcionando con Estados Unidos, que se están dando cuenta de que México sí está colaborando”, aseguró.

La diplomática subrayó, además, que una prioridad de México es atender las políticas anti inmigrantes en Florida y el caso de las boyas en Texas, ya que algunas están del lado mexicano.

Ante el proceso electoral que atravesará la Unión Americana el próximo año, Bárcena Ibarra manifestó que existen mecanismos de diálogo, pero también es necesaria una campaña informativa sobre la importancia de México y sus aportes.

“Hay un tema en donde ustedes, El Heraldo de México, nos pueden ayudar mucho. Y es en la comunicación. Yo creo que tenemos que hacer una campaña de comunicación en Estados Unidos, en inglés, para decirles qué es México, porque hay muchas personas allá que no saben exactamente qué es México”, planteó.

“Te prometo que yo creo que necesitamos hacer una profunda campaña de difusión en Estados Unidos, ustedes nos pueden ayudar muchísimo para realmente difundir pues qué somos, quiénes somos, también cómo hemos influido en su cultura, en la gastronomía, un poco más de diálogo, porque yo creo que la integración entre México y Estados Unidos puede profundizarse aún más, somos comunidades. A veces es muy estridente la cosa, pero cuando tú vas a la frontera, bueno, no he ido últimamente, cuando he ido, te das cuenta de que no hay tantas diferencias”, argumentó.

Durante la charla, la canciller dijo que está contenta por la oportunidad que le dio el presidente Andrés Manuel López Obrador de acompañarlo en los últimos meses de su gobierno como secretaria de Relaciones Exteriores.

“Muy padre, la verdad muy contenta”, expresó al tiempo que destacó que México está en una posición privilegiada geográficamente por su potencial al norte y sur con proyectos como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico.

Bárcena Ibarra también admitió que la seguridad es un tema que le importa no sólo a nuestro país, sino al mundo.

“México tiene una característica que yo no he visto en ninguna otra parte del mundo. Y es que el Presidente se reúne todos los días a las 6 de la mañana, de 6 a 7, con el gabinete de seguridad, al que yo voy, porque voy todos los días, religiosamente”, expresó.

La exembajadora de México en Chile reconoció que su llegada al gabinete fue por la sucesión presidencial, ya que su predecesor, Marcelo Ebrard, es una de las 'corcholatas'.

“El Presidente en eso ha sido súper claro, él dice, ‘ustedes no se metan’, y tiene razón. Porque finalmente yo llegué a una cancillería donde mi predecesor es una 'corcholata', pues no. Hay que ser súper respetuosos. Yo más bien a la gente aquí en la cancillería le digo ‘el que se quiera ir a la campaña, váyase, pero no dobletee’. En serio, aquí estamos para trabajar para el presidente López Obrador en su último año de gobierno y de eso se trata, y yo creo que está bien; además, es un proceso inédito que vale la pena vivirlo”, enfatizó.

Sobre el fenómeno migratorio, Bárcena resaltó que se analiza con EU cómo se puede regularizar a los migrantes de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela que se quedaron en México al terminar el Título 42, por lo que se busca un mecanismo con el apoyo de la ONU, así como la instalación de un consulado móvil para hacer el proceso y admisión.

Bárcena Ibarra aseguró que México es contundente en decir que Rusia violó la Carta de las Naciones Unidas, porque no se justifica una invasión a Ucrania y a ningún país del mundo, consideró.

