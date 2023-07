AMLO y Xóchitl Gálvez suben de tono acusaciones, rumbo a elecciones federales 2024

El presidente López Obrador consideró que la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz será la candidata de la oposición a la Presidencia de la República en 2024, por un acuerdo que ya lograron "desde arriba" un grupo de empresarios comandados por Claudio X. González.

"Tengo toda la información que él (Claudio X. González) llevó a cabo la consulta para que los represente, a este grupo, Xóchitl Gálvez. Fue hace como 15 o 20 días, me enteré", aseveró.

En respuesta, Xóchitl Gálvez acusó de machista al Presidente y dijo que será el propio tabasqueño quien le entregará la banda presidencial en 2024.

"Usted no puede imaginar que una mujer obtenga una candidatura por méritos propios porque usted señor Presidente es un machista. Porque a los machos como usted les asusta una mujer independiente e inteligente. En mi vida nadie me ha regalado. Y de usted solo quiero una cosa, que me respete", indicó.