Giuliana Olmos disfruta el momento

LONDRES. Si conoces su historia y tradición, la grandeza de Wimbledon es cautivante, sin excepciones. Cuando Giuliana Olmos llegó a las canchas por primera vez lloró en el automóvil, porque sólo había visto el campeonato por televisión.

El complejo se pierde entre residencias y es necesario adentrarse mucho para encontrarse con los estadios. El césped es casi sagrado y en la atmósfera se respiran cientos de años de historia y el tradicional aroma de las fresas con crema.

"Las fresas son muy especiales aquí, todos comen; les pongo crema y dos paquetes de azúcar, es algo increíble. Me encanta estar en el club, llego a las 10 am y me quedo todo el día", dijo Olmos en entrevista con El Heraldo.