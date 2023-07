Martha Sáenz trae a México su obra surrealista

Leonora Carrington, dice la artista sonorense Martha Sáenz, “pintaba sus fantasmas”. En 1940, la pintora británica había sido encerrada en un psiquiátrico de Santander, España, de donde logró escapar para después venir a México: “Al final, por medio de la pintura, pudo sacar sus fantasmas, ella lo decía en un libro en el que contaba eso. Para mí es inspirador, porque a veces la gente también te ve como loco”, agrega.

“A mí, me decían en un principio, amigas que tenía muy cercanas, ‘deja de pintar, tú no eres una artista, y ponte a trabajar para mantener a tus hijos’. Eso fue un reto, y eso que yo no estaba en un manicomio”, recuerda. El destino ha cruzado ahora a las dos artistas: Saénz prepara su regreso a tierra mexicana, desde Madrid, para exponer, con el título “Sin límites”, un conjunto de cuadros y esculturas en el Museo Leonora Carrington de San Luis Potosí.

Identificada como “heredera del surrealismo”, la sonorense expone, a partir del 24 de agosto, 15 obras, entre pastel y mixta, sus primeras esculturas en bronce y una serie de NFTs, incluido “Multiverse” que fue exhibido en Time Square, Nueva York. Todas las obras, explica, provienen del alma: “He estado en una etapa de mi vida en introspección, en busca de, con meditaciones a las que estuve yéndome de retiro a la montaña, ahí me metí en el tema de aprender, de meditar”.

(Créditos: Cortesía)

En esos momentos de paz, cuenta, “entendí un Dios sin límites, y que así fuimos creados, sin límites, cuando la coherencia con el corazón y con el pensamiento se unen puedes entender que eres ilimitado con el sentir, y puedes ir creando cosas, de esto es mi discurso en esta exposición”. Los cuadros de la artista muestran mundos imposibles, en aparente desorden, casi como los sueños; en sus obras abunda el color y la presencia del cuerpo humano, aunque a veces aparezca desintegrado. Hay también destellos y referencias a fuerzas que provienen de la mente, del corazón o del Universo.

“Es lo que traigo dentro y que quería sacar desde hace mucho, toda esta locura de la cabeza, me identifico con Leonora con muchas cosas incluyendo esto y por la pasión por pintar y encerrarte, y a veces también de cansarte de una pintura y no pintar, pero encerrarte a pensar todo lo que traes dentro y de qué manera puedes expresarlo. Es una admiración que le tengo a ella y a varios artistas, pero como mujer, bueno, siempre me encanta poder admirar el arte de otra mujer”, agrega. Después de su estancia en San Luis Potosí, Martha Sáenz planea exhibir su obra en España y en París.

Su primer contacto con la pintura fue viendo a su propia madre pintar

Tomó el pincel después de asistir a clases de pintura con el artista Rubén Belloso

Martha Sáenz ha expuesto obras en Dubái y llevó una obra a Venecia, en el marco de la Bienal

PAL