“No hay oficio más noble que un cartero": Rocío Bárcena Molina

Por tradición familiar maestra, licenciada en Filosofía por gusto y por convicción una mujer de izquierda, es Rocío Bárcena Molina, directora general del Servicio Postal Mexicano (Sepomex), quien reconoce que “el trabajo para la ciudadanía no se da desde el escritorio, sino desde el territorio…”.

En entrevista con Blanca Becerril, para la sección Perfiles, en Heraldo Media Group, la funcionaria aseguró ser “una colaboradora” con el Presidente, “ha sido ha sido un placer trabajar con él”.

Dijo que con el Presidente “aprendí a tratar con respeto a las personas y que el trabajo para la ciudadanía es en persona, atendiendo los problemas que para el gobernante pueden no ser tan importantes, pero que para una persona puede ser todo, si se le cayó su casa”.

Desde la Quinta Casa de Correo, un palacio centenario, con más de 116 años de existencia, Rocío Bárcena recordó a su abuela, madre y cuatro hermanas por tradición maestras, de su desarrollo profesional, de su paso como maestra desde kínder a Universidad, de su esfuerzo por fundar la Universidad Pedagógica y su encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Tras 26 años en la docencia, explicó que cuando Rosario Robles quedó como jefa de gobierno interina, la invitó a ocupar el cargo de Atención Ciudadana en el Distrito Federal.

Cuando López Obrador llegó como nuevo jefe del gobierno federal, reveló que “creí como era costumbre que nos iba a pedir la renuncia, pero no fue así, nos citaron a todos a las 5:00 horas, lo que nos pareció muy temprano, pero él llego se presentó y dijo, yo no vengo a quitarle el trabajo a nadie, no quiero su renuncia, sólo decirles que aquí entramos a las 5:30 de la mañana, porque quiero atender a los ciudadanos desde las 6:00 horas personalmente”.

Expuso que “yo creía que a los funcionarios no les gusta oír a los ciudadanos porque van a venir a decir que hay problemas, que hay baches, que el agua… y me dijo (el Presidente), sí, pero si no escucho eso, no voy a ser un buen gobernante, eso me gustó mucho”.

De esa época, recuerda a Rosa Icela Rodríguez, actual secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSC), y a Claudia Sheinbaum Pardo, exjefa de gobierno de la CDMX, y ahora posible candidata a la presidencia de la República, “éramos un equipo de trabajo del licenciado López Obrador, Rosa Icela estaba en concertación política, atendía grupos y entraba también a las 5:30 de la mañana. Leticia Ramírez y yo atendíamos a la ciudadanía, y Claudia era la secretaria de medio ambiente, nos veíamos todas las mañanas de lunes a domingo”.

Con ambas, expresó, hizo equipo de muchas luchas, “nos une la identidad política, el amor a la patria y una visión de cómo se puede gobernar. Para nosotras, con el pueblo todo sin el pueblo nada, eso nos hermana”.

Relató que una vez que López Obrador ganó la Presidencia y se reconoció su triunfo, que “debió ser desde 2006”, se fue a trabajar a la secretaria de Bienestar, estuvo al frente del Instituto Nacional del Adulto Mayor y en la Pensión del Adulto Mayor, hasta que, tras dos años de gobierno, el Presidente la invita a trabajar frente de Sepomex.

Confesó que al llegar al frente del Servicio Postal Mexicano, se enamoró de esta noble institución, pero “por el vendaval neoliberal”, este había sido abandonado, “no había inversión no estábamos actualizados y teníamos la competencia de las empresas que te entregan en el momento, donde ahorita es ahorita”.

Reconoció que ha sido una larga batalla, pero asegura están inmersos en la modernización del Servicio Postal, primero rescatando al corazón de la empresa pública, a los trabajadores y luego invirtiendo en tecnología y transporte.

“No hay oficio más noble que un cartero que llega hasta los lugares más alejados con las peores condiciones de vehículos, llega con el corazón en la mano y el paquete en el otro” opinó.

Aseguró que “somos la empresa logística más importante del país, actualmente en México se reparte al día un millón de piezas. Por ejemplo, se entregan 28 millones de recibos de luz a domicilio cada dos meses, igual que recibos de teléfono, o predial y agua en la Ciudad de México”.

Relató que desde que llegó a Sepomex, decidió quedarse hasta modernizarlo, dijo tener varios logros como renovar el parque vehicular en 30 por ciento, cosa que no ocurría desde hace 15 años.

